كشف دهها قبضه سلاح از دو باند بزرگ قاچاق اسلحه

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا سلاح هاي مكشوفه از باند مذكور شامل 44 قبضه اسلحه كلاشينكف، يك قبضه كلت منورو يك قبضه مسلسل دستي با ده فشنگ است و تمامي اعضاي اين باند دستگير و موضوع در حال بررسي بيشتر مي باشد.

بنابر گزارش اين مركز ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان اهواز نيز در پي دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر اينكه دو نفر اقدام به وارد كردن سلاح و مهمات به شهرستان سوسنگرد كرده و آنها را به فروش مي رسانند با انجام اقدامات پليسي و مراقبتي خودرو مذكوررا در طرح ايست و بازرسي سوسنگرد متوقف و راننده و سرنشينان آن دستگير شدند.

بنابر اين گزارش ماموران در بازرسي اين خودرو تعداد 12 قبضه اسلحه كلاشينكف، يك قبضه اسلحه شكاري، يك قبضه كلت، يك قبضه مسلسل 75 تيري و يك قبضه كلت طارق به همراه خشاب هاي مربوطه و تعداد 12 هزار و 175 عدد فشنگ جنگي كلاشينكف را ضبط كردند.