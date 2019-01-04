دولت تورم را مهار کند/مسئولان غایب در مراسمات انقلابی پاسخگوباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه عمده مشکلات موجود کشور مربوط به مدیریت است و باید به این مسئله به صورت جدی توجه شود افزود: مسئولان باید عزم خود را برای رفع و فائق آمدن بر گرانی راسخ کنند، مردم هم باید همکاری کنند و با کمک به فقرا به یاری هم‌وطنان بیایند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه مجلس ودولت باید با تدبیر کارشناسی خود و با جدیت تمام درتصویب دقیق بودجه سال ۹۸ تلاش کنند ادامه داد: عده ای از مردم با مشکل اساسی در زندگی روبرو هستند و در این شرایط باید از فقرا حمایت کنیم تا دچار مشکل نشوند.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: کمک خداوند به مملکت اسلامی و از جمله کشور ما وعده الهی است و بدون شک عنایت امام زمان(عج) نیز شامل حال ما خواهد شد به شرطی که به وظایف خود به درستی عمل کنیم.

وی در ادامه با اشاره به به دیدار اخیر دبیرکل جنبش اسلامی فلسطین با رهبرمعظم انقلاب یادآورشد: رهبری به مسئله پیروزی مقاومت یقین دارند و اگردرجامعه ای مقاومت و ایستادگی باشد ظالمان با شکست مواجه خواهند شد.

امام جمعه ارومیه عنوان کرد: اگر در جامعه ای مقاومت باشد، ظالمان عقب نشینی می کنند و اگر از مقابل دشمن عقب نشینی شود دشمنان مملکت را به خطر می اندازند.

حجت الاسلام قریشی اضافه کرد: در این دیدار همچنین رهبر انقلاب بر لزوم مقاومت برای پیروزی تأکید کردند، این موضوع نشان دهنده یقین رهبر انقلاب به مسئله مقاومت و جهاد در برابر دشمنان است که در گذشته هم نماد این امر را در بحث ایستادگی جبهه مقاومت لبنان در برابر رژیم صهیونیستی دیده‌ایم.

وی همچنین خواستار پاسخگویی مسئولانی که در مراسم انقلابی و بصیرتی ۹ دی حاضر نبودند شد و گفت:مردم با حضور خود در برنامه‌های گرامیداشت نهم دی، نشان دادند که با وجود تمام دسیسه‌ها و خیانت‌های دشمنان، از رهبر و نظام اسلامی دست برنمی‌دارند.

حجت الاسلام قریشی افزود: از مسئولانی که در مراسمات نهم دی‌ماه حاضر بودند،قدردانی می‌کنم در قرآن هم تأکید شده زمانی که یک امر جامع پیش آید، باید تمام مدیران در صحنه باشند مگر اینکه امر فوق‌العاده پیش آید، قطعاً در چنین برنامه‌ها و مراسماتی نباید بدون اجازه محل را ترک کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: امیدواریم بصیرت و بیداری در میان مردم و مسئولان حفظ شده و ارتقاء یابد و با این بصیرت از نفوذ دشمن جلوگیری شود.