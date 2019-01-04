واکنش ترکیه به اظهارات «پمپئو» درباره کردهای سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه ترکیه امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره گروه های کرد سوری حاکی از نداشتن اطلاعات کافی است.
وزیر خارجه آمریکا شب گذشته تاکید کرده بود کشورش ضمانتی میخواهد که پس از خروج نیروهایش از شمال سوریه، تُرکها دست به کشتن کُردها نزنند.
مایک پمپئو در گفتگو با پایگاه خبری «نیوزمکس» نزدیک به محافظهکاران آمریکا گفته بود: اهمیت چنین تضمینی این است که ترکها دست به کشتن کُردها نزنند و از اقلیتهای دینی در سوریه محافظت شود. تمامی این مسائل همچنان بخشی از ماموریت آمریکا است.
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