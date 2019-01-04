به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مجتهد افشاگر معروف سعودی در توئیتی اعلام کرد که تمامی عاملان قتل جمال خاشقجی به جز «سعود القحطانی» مشاور دیوان سلطنتی عربستان در حال حاضر در ساختمانی در مسیر «الدمام» نگهداری می شوند.

این ساختمان متعلق به دستگاه امنیتی عربستان است و از بیرون شبیه یک مجتمع مسکونی کوچک است. نیروهای امنیتی به شدت از این ساختمان و عاملان قتل خاشقجی محافظت می کنند و به طور دائم ۱۸ پزشک وابسته به دستگاه امنیتی سعودی به این ساختمان تردد می کنند.

وی افزود: این افراد پیشتر در زندانی در کالج نظامی امنیت ملی عربستان سعودی معروف به کالج «نایف» قرار داشتند اما به دلیل سر و صدای بسیار، تلاش مکرر آنها برای خودکشی و نیز رسیدن صداهای آنها به دیگر زندانیان، به ساختمان یاد شده منتقل شدند؛ در این ساختمان هیچ زندانی یا کارمند دیگری به جز آنها حضور ندارد.

مجتهد در ادامه نوشت: حالت روانی عاملان قتل خاشقجی بسیار بد است و آنها با تمام وسایل در دسترس از جمله کوبیدن شدید سر به دیوار برای خودکشی استفاده کرده‌اند، همه آنها این جمله را تکرار می‌کنند «همه اینها در راستای خدمت به بن‌سلمان و فداکاری برای او بود و اکنون با ما اینگونه رفتار می‌کند؟» به همین دلیل این افراد به مکانی منتقل شده‌اند تا در انزوای کامل باشند، جلوی خودکشی آنها گرفته شود و تحت نظارت شدید امنیتی و پزشکی قرار گیرند.