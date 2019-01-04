حوزه گردشگری و بازآفرینی شهری در خراسان شمالی توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پورعیسی با اشاره به نشست اخیر با مسئولان آستان قدس رضوی در مشهد اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری باید جزئیات اطلاعات را در اختیار آستان قدس قرار دهد تا با حضور نمایندگان آستان در قالب یک تفاهم نامه پنج ساله اقدامات لازم این حوزه انجام شود.

پورعیسی افزود: در این نشست مقرر شد تا عرضه نیازهای اساسی استان همچون گوشت، مرغ و برنج بر عهده آستان قدس رضوی باشد تا قیمت تمام شده آن برای خریداران ارزان تمام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این که تعداد اندکی مجتمع بین راهی در استان فعال است و به راه اندازی هشت مجتمع بین راهی نیاز داریم، در این نشست مقرر شد تا آستان قدس رضوی ساخت سه مجتمع مجهز بین راهی را بر عهده بگیرد و پنج مجتمع باقی مانده را با فراهم آوردن زیرساخت ها و زمین به بخش خصوصی واگذار کند.