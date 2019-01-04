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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

هشدار کرواسی به رژیم صهیونیستی درباره توافق تسلیحاتی دوجانبه

هشدار کرواسی به رژیم صهیونیستی درباره توافق تسلیحاتی دوجانبه

مقامات کرواسی به رژیم صهیونیستی هشدار داده اند که اگر به مفاد توافق تسلیحاتی فروش جنگنده های ارتقا یافته «اف ۱۶» عمل نکند، این توافق لغو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، کرواسی تا ۱۱ ژانویه جاری (۲۱ دی ماه) به رژیم صهیونیستی مهلت داده است تا ۱۲ فروند جنگنده ارتقا یافته اف ۱۶ را تحویل این کشور دهد، در غیر این‌صورت این قرارداد را لغو خواهد کرد.

این در حالی است که کرواسی و رژیم صهیونیستی مارس گذشته قرارداد فروش ۱۲ فروند جنگنده اف ۱۶ ارتقا یافته اسرائیلی به این کشور را امضا کردند اما پس از آنکه کنگره آمریکا اعلام کرد تل آویو باید تجهیزات مازاد نصب شده روی این جنگنده‌ها را حذف کند، اجرای این توافق به مشکل برخورد.

در پی مخالفت آمریکا با اجرای این قرارداد، بنیامین نتانیاهو با جیمز ماتیس، وزیر دفاع مستعفی آمریکا تلفنی گفتگو کرد تا او را برای اجرای این قرارداد قانع کند اما ماتیس خواسته او را رد کرد. رژیم صهیونیستی اوایل دهه ۹۰ این جنگنده‌های آمریکایی را خریداری کرده و اکنون آنها را ارتقا داده است.

رسانه های خبری، ارزش توافق تسلیحاتی کرواسی و رژیم صهیونیستی را ۴۴۵ میلیون دلار اعلام کرده اند.

کد مطلب 4503838

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