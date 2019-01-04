بخاری های نفتی مدارس خراسان شمالی طی یک ماه آینده برچیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شجاعی در شورای اداری شهرستان فاروج با تاکید براینکه یک هزار و ۲۰۰ بخاری نفتی موجود در کلاس های درس خراسان شمالی حداکثر تا دهه فجر امسال برچیده شود تا آرامش خاطر خانواده ها فراهم آید، اظهار کرد: در این رابطه باید از پیمانکار با وجدان و درستکار بهره گرفت تا دغدغه دیگری ایجاد نشود.

شجاعی در ادامه بر برق رسانی به آبادی های باقیمانده خراسان شمالی تا پایان سال تاکید کرد و افزود: شرکت توزیع برق طی دو ماه آینده نسبت به برق رسانی ۲۶ آبادی باقیمانده استان اقدام کند.

وی همچنین بیان کرد: مجتمع فرهنگی ناتمام فاروج که از اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شده، دوباره به اهالی فرهنگ و هنر باز گردد.

وی در ادامه به میزان اهمیت مزیت های نسبی در اسناد توسعه ای هر منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های قابل توجه در فاروج درخصوص دو محصول انگور و زعفران، باید توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری این دو محصول به پیشران اقتصادی و محور توسعه شهرستان مبدل شود و مدیران این شهرستان به چیزی جز این موارد نیاندیشند.

استاندار خراسان شمالی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و وابسته به این محصولات یعنی تقویت پیوند صنعت با کشاورزی و در ادامه نیز بخش خدمات باید به این زنجیره بپیوندد تا رونق بیشتر را شاهد باشیم.

شجاعی با اشاره به جمعیت ۶۸ درصدی روستاییان شهرستان فاروج، خطاب به مدیران اجرایی گفت: رئیس کل شهرستان نه فقط شهر بلکه باید خدمات، امکانات و رویدادها را به روستاها ببرید تا مهاجرت های بی رویه و تبعات حاشیه نشینی بروز و ظهور نیابد.

وی از مدیرکل بازرسی استانداری خواست، در یک هفته گزارش مستندی از ادارات آسیب رسان در فرایند صدور استعلام ها و طولانی شدن چرخه بروکراسی اداری را تهیه و ارائه کند تا پیگیری های بعدی انجام شود.

استاندار خراسان شمالی با ابزار خرسندی از تقویت الگوهای کشت صحیح، تامین زیرساخت ها برای توسعه فراوری محصولات و توسعه سامانه های نوین آبیاری را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: سال آینده تمام پروژه های بالای ۹۰ درصد پیشرفت در استان را نیز تکمیل می کنیم.

گفتنی است، استفاده بهینه از درمانگاه خیّرساز روستای خرق با تبدیل آن به خانه بهداشت طی یک هفته، راه اندازی اورژانس روستای باش محله تا دهه فجر، تکمیل هر دو مجتمع فرهنگی فاروج، نهادسازی برای تسهیل پیگیری مطالبات کشاورزان منطقه، حل مشکلات تامین آب روستاها، پیگیری تکمیل استخر دانش آموزی و گره گشایی از مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر مصوبات مورد تاکید استاندار در این نشست بود و مقرر شد، سرپرست فرمانداری به طور ویژه پیگیر آن ها باشد.