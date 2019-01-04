واکنش ترامپ به احتمال استیضاح شدن از سوی کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر در واکنش به انتشار خبرهایی مبنی بر تصمیم دموکرات های کنگره برای استیضاح وی، نوشت: چگونه رئیس جمهوری را استیضاح می کنید که احتمالا بزرگترین انتخابات را برنده شده، هیچ کار اشتباهی انجام نداده (با روسیه مرتبط نبوده و این دموکرات ها هستند که با روسیه در ارتباط هستند)، موفق ترین دو سال ابتدایی ریاست جمهوری را در مقایسه با هر رئیس جمهوری دیگری داشته و با ۹۳ درصد محبوب ترین فرد در تاریخ حزب جمهوریخواه بوده است.

با قدرت گرفتن دموکرات ها در کنگره، یکی از اقداماتی که به احتمال زیاد علیه ترامپ انجام خواهد شد استیضاح وی است.

در همین رابطه یک منبع آگاه به شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفته «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا درباره اینکه نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان ممکن است او را استیضاح کنند ابراز نگرانی کرده است.

این منبع همچنین به سی‌ان‌ان گفته ترامپ استیضاح را یک احتمال واقع می‌داند ولی مطمئن نیست که اتفاق بیفتد. یک منبع دیگر در کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفته دستیاران ترامپ معتقدند تنها مسئله‌ای که ممکن است موجب آغاز روند استیضاح شود، تخلفات مالی وکیل شخصی ترامپ، «مایکل کوهن» و پرداخت پول توسط او به زنانی است که ترامپ با آنها رابطه غیر اخلاقی داشته است.

صحبت از احتمال استیضاح ترامپ در روزهای اخیر، بعد از شکایتی که دادستان‌ها از او در منطقه جنوبی نیویورک‌ تنظیم کرده‌اند شدت گرفته است. در آن شکایت‌نامه، دادستان‌ها برای اولین بار به طور مستقیم ادعا کرده‌اند که اقدامات غیرقانونی وکیل ترامپ به دستور شخص او انجام شده است.

دموکرات‌ها در روزهای اخیر گفته‌اند که اقدامی که ترامپ انجام داده جزء «جرایم قابل استیضاح» است و او حتی ممکن است بعد از اتمام دوره اول ریاست‌جمهوری روانه زندان شود.