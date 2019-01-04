به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، کارلوس کی روش شامگاه جمعه در مورد آخرین شرایط تیم ملی گفت: ما داریم نزدیک می شویم به بازی اول و هیجان شروع مسابقات را می توان حس کرد و همه تمرکز کامل را گذاشته ایم برای وظایفی که باید به آنها پایبند باشیم ضمن اینکه باید فعلا همه تمرکز ما روی بازی یمن باشد. به همین دلیل به هیچ عنوان نباید تمرکزمان را از دست بدهیم.

وی افزود: ما همچنان به کار خودمان ادامه می دهیم. مهمترین مطلب این است که اعتماد به نفس و اطمینان خاطری که بازیکنان از لحاظ ذهنی دارند را حفظ کنیم و افزایش دهیم و به یک آرامش کامل برسیم.

کی روش در خصوص حضور مهدی تاج در کنار ملی پوشان و جلسه ای که با او برگزار شد، گفت: ترجیح می دهیم در این خصوص صحبتی نکنم. فقط دیدم اطلاعیه ای در این خصوص منتشر شد و بهتر دیدم در این خصوص صحبتی نکنم. مطمئنا خوشحالم که رئیس فدراسیون در کنار ما است اما از جزئیات جلسه بهتر است صحبتی نکنم.

سرمربی تیم ملی در خصوص وضعیت علیرضا جهانبخش ادامه داد: وی پیشرفت و حرکت رو به جلویی دارد و هنوز امیدهای بسیاری در خصوص او داریم.

وی با اشاره به سومین تمرین تیم ملی در امارات اظهار داشت: تمرین جلسه اول که در واقع از بین رفت.

از ابتدا این گونه توافق شده بود و مسئولین AFC و برگزاری مسابقات مسئولیت این را داشتند که زمین را به صورت اختصاصی برای ایران آماده کنند ولی همانطور که می دانید ژاپن هم همین جا تمرین می کند و حتی رختکن های ما مشترک استفاده می کنیم. عمان هم قرار بود کنار ما تمرین کند که در عین حال منتظریم تا ببینیم پاسخ مسئولین به این مسئله چه هست؟

کی روش ادامه داد: مهمترین مطلب این است که ما باید کارمان را انجام دهیم بدون اینکه حواسمان پرت شود. این مسئله نشان دهنده استانداردهای حرفه ای است که مسئولان برگزاری مسابقات به آن پایبند هستند ولی من همچنان تاکید می کنم نباید حواسمان به این مسائل پرت شود و باید اشراف و تمرکز کامل به کارهایمان داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی در مورد میزبانی امارات تصریح کرد: نتیجه گیری و اظهار نظر در این خصوص را برعهده شما می گذارم و اجازه دهید تمرکز داشته باشم به کارهای فنی خودم. تنها چیزی که می توان گفت ما اینجا طبق وظایف و مسئولیت خودمان حاضر هستیم و نمی دانم چرا این اتفاقات باید رخ دهد؟

وی در خصوص اظهارنظر خبرنگار ژاپنی مبنی بر قدرت بالای تیم ملی ایران و فشار روحی برای کسب قهرمانی گفت: این موضوع هیچ فشاری را روی تیم ما وارد نمی کند چرا که مدعی اصلی قهرمانی تیم هایی مثل استرالیا، ژاپن و کره جنوبی هستند و فشار این مسئله روی شانه آنهاست. ما فقط به تنها چیزی که می اندیشیم بازی اول در مقابل یمن است.

کی روش در پاسخ به این سئوال که ایران رنکینگ اول آسیاست و از شما به عنوان شانس اول قهرمانی یاد می شود، افزود: تیمی می تواند مدعی قهرمانی باشد که بازیکنانی و آماده سازی خوب داشته باشد. ما فقط بازیکنان خوبی داریم.