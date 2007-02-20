لوح فشرده "خواب تلخ" در فرانسه پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نمایش "خواب تلخ" در جشنواره وزول، پخش لوح فشرده این فیلم در فرانسه با استقبال علاقمندان مواجه شد. داستان فیلم درباره زندگی پیرمرد مرده شوری است که فکر می کند به آخر عمرش نزدیک شده است. فیلمنامه نویس، تدوینگر و تهیه کننده "خواب تلخ" امیریوسفی و فیلمبردار آن بایرام فضلی است و عباس اسفندیاری، محسن رحیمی و دلبر قصری در فیلم بازی کرده اند.



در جشنواره فیلم وزول که از 13 فوریه (24 بهمن) در فرانسه آغاز شده "خواب تلخ" به همراه "باران" مجید مجیدی در بخش ناگفته ها به نمایش درآمدند. فیلم های "عصر جمعه" و "شب بخیر فرمانده" نیز به نمایندگی از سینمای ایران در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند.



"خواب تلخ" با اینکه تاکنون در جشنواره معتبری نظیر کن، تسالونیکی و ... حضور داشته، اما هنوز موفق به نمایش عمومی در ایران نشده است. امیریوسفی هم اکنون آخرین ساخته خود "آتشکار" را در مرحله تدوین دارد.