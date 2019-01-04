شهادت ۹ یمنی در حملات جنگنده های آپاچی سعودی به شبوه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یمنی سبأ به نقل از یک منبع محلی در استان شبوه گزارش داد که درگیری هایی میان اهالی قبیله الساده و شبه نظامیان موسوم به نخبگان الشبوه وابسته به ائتلاف متجاوزان روی داد. در میان ۹ شهید این حملات ۲ کودک مشاهده می شود.

این درگیری ها به دنبال تلاش برای یورش به منازل اهالی این قبیله برای بازداشت برخی از اعضای قبیله بود که این درگیری ها به کشته شدن چند نفر از دو طرف منجر شد.

منبع یاد شده افزود: جنگنده های اماراتی با چند فروند موشک به منازل شهروندان در منطقه الساده حمله کردند که به شهادت هفت یمنی منجر شد.

منبع محلی در استان شبوه، جنایت متجاوزان اماراتی در حق اعضای قبیله الساده را محکوم کردند و از آزادگان یمنی خواستند که در برابر جنایت های متجاوزان اماراتی با اهالی مناطق اشغال شده اعلام همبستگی کنند.