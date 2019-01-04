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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۲

در چهل و یکمین تظاهرات بازگشت صورت گرفت؛

زخمی شدن چند فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

زخمی شدن چند فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

شماری از شهروندان فلسطینی عصر جمعه در جریان حمله نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان در چهل و یکمین تظاهرات بازگشت تحت عنوان «مقاومت در برابر عادی سازی روابط» زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری سما، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که ۶ نفر از شرکت کنندگان در چهل و یکمین راهپیمایی بازگشت توسط نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

راهپیمایی بازگشت امروز بعد از نماز جمعه با حرکت به سمت اردوگاه های مرزی شرق غزه شروع شد.

نظامیان صهیونیست که در نوار مرزی با غزه استقرار یافته بودند به شرکت کنندگان در راهپیمایی حمله کردند و به سمت آنها گلوله جنگی و گاز اشک آور شلیک کردند.

گفتنی است، از زمان آغاز تظاهرات بازگشت از روز ۳۰ مارس تاکنون بیش از ۲۲۰ فلسطینی شهید و بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شده اند.

کد مطلب 4503899

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