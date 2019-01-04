زخمی شدن چند فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری سما، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که ۶ نفر از شرکت کنندگان در چهل و یکمین راهپیمایی بازگشت توسط نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

راهپیمایی بازگشت امروز بعد از نماز جمعه با حرکت به سمت اردوگاه های مرزی شرق غزه شروع شد.

نظامیان صهیونیست که در نوار مرزی با غزه استقرار یافته بودند به شرکت کنندگان در راهپیمایی حمله کردند و به سمت آنها گلوله جنگی و گاز اشک آور شلیک کردند.

گفتنی است، از زمان آغاز تظاهرات بازگشت از روز ۳۰ مارس تاکنون بیش از ۲۲۰ فلسطینی شهید و بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شده اند.