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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

آنکارا اظهارات پمپئو در مورد نقش مخرب ترکیه در سوریه را محکوم کرد

آنکارا اظهارات پمپئو در مورد نقش مخرب ترکیه در سوریه را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه به اظهارات مایک پمپئو در مورد نقش مخرب ترکیه در بحران سوریه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «حامی آکسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا در زمینه نقش مخرب آنکارا در بحران سوریه در بیانیه ای عنوان کرد: ما اظهارات پمپئو در مورد نقش کشورمان در بحران سوریه را مردود می دانیم.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این اظهارات اعلام کرد: وقتی پمپئو گروه های تروریستی کُردی را که هدف عملیات های ضدتروریستی ترکیه هستند با کردها اشتباه می گیرد، نشان می دهد که اطلاعات وی به شدت ناقص است.

وی با تاکید بر اینکه ترکیه با قدرت تمام به مبارزه علیه سازمان های تروریستی پ ک ک و دیگر گروهای تروریستی کُردی و  داعش ادامه خواهد داد، تصریح کرد: آنکارا همچنان از حقوق کردهای سوریه همزمان با مبارزه علیه تروریسم دفاع خواهد کرد.

کد مطلب 4503903

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