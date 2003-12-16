شمار ثبت نام كنندگان انتخابات در تهران به 127 تن رسيد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، در ثبت نام امروز 2 تن از اقليت ديني زرتشتي ، 1 نفر از اقليت ديني آشوريان و 1 تن از اقليت ارامنه شمال كشور جزء ثبت نام كنندگان هستند .
لازم به ذكر است كه در ثبت نام امروز از نمايندگان دوره ششم مجلس كسي ثبت نام نكرد.
در چهارمين روز ثبت نام دواطلبان شركت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي 127 نفر در فرمانداري تهران ثبت نام نمودند كه از اين تعداد 15 نفر از بانوان هستند .
