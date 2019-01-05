خبرگزاری مهر-گروه استان ها: این روزها تامین گوشت قرمز که سهم عمده ای در سبد غذایی مردم استان ایلام دارد به دغدغه اصلی برای شهروندان تبدیل شده است.

یکی از شهروندان استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدت ۶ ماه است که مصرف گوشت قرمز را از سفره غذایی خود حذف کردیم، از چند ماه گذشته قیمت گوشت چندین برابر شده و هیچ گونه نظارتی در این زمینه وجود ندارد.

رضا الماسی افزود: هر روز با نرخ ها و قیمت های مختلف در زمینه گوشت قرمز مواجه می شویم، به عنوان مثال امروز هر کیلوگرم گوشت به قیمت ۶۰ هزار تومان فردا به قیمت ۶۵ هزار تومان می فروشند، در طول یک هفته قیمت ها تا مرز ۶۵ هزار تومان نیز پیش رفته است و اگر کسی توان قدرت خرید گوشت را نداشته باشد تکلیف چیست.

عده ای نیز قصابی ها را مقصر این گرانفروشی می دانند، یکی از قصابی های سطح شهر ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت گوشت در ایلام هم اکنون هر کیلوگرم ۶۵ هزار تومان است.

احمد عباسی تصریح گفت: به دلیل این که قیمت دام زنده هر کیلو ۳۵ هزار تومان است با این وضعیت ما مجبور هستیم که گوشت را با افزایش قیمت بفروشیم.

در ماه های گذشته قیمت گوشت قرمز در استان افزایش یافته و البته این افزایش در شهرستان های استان هم چشمگیر بوده است، بنا بر اعلام مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان برای متعادل شدن قیمت ها بیش از ۸۰۰ تن گوشت وارد بازار شده است.

توزیع نامناسب گوشت های دولتی در ایلام

اما فقط افزایش قیمت گوشت دغدغه مردم نیست بلکه توزیع نامناسب گوشت های دولتی نیز باعث سرگردانی مردم استان در خیابان ها شده است.

یکی از شهروندان ایلامی در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: در توزیع گوشت های دولتی وضعیت نامناسبی وجود دارد اول اینکه محل های مورد نیاز مناسب نیست و سر موعد مقرر گوشت توزیع نمی شود.

جهانبخش منفرد تصریح کرد: در این سرمای هوا باید برای گرفتن گوشت قرمز صف های طولانی تشکیل دهیم که باعث مشکلات زیادی برای مردم استان شده است.

وی افزود: در بعضی مواقع مشاهده می شود توزیع کنندگان مقدار کمتری از گوشت های دولتی را به مردم تحویل می دهند و مابقی را با قیمت های بیشتر در بازار آزاد به فروش می رسانند.

وی گفت: باید مکان های توزیع گوشت قرمز دولتی در استان افزایش پیدا کند تا مردم اینقدر سرگردان نشوند.

توزیع ۸۹۴ تن گوشت در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری یش از ۸۹۴ تن انواع گوشت گرم و منجمد گوسفندی و گوساله را به استان حمل و توزیع کرده است‌.

سید محمد تراب میری افزود: برای ایام پایانی سال نیز هیچ گونه مشکلی در راستای تامین گوشت مایحتاج مردم در استان را نداریم.

وی با اشاره به اینکه باید از خروج دام در استان برای کاهش قیمت گوشت جلوگیری کرد، گفت: گوشت قرمز ایلام یکی از با کیفیت ترین گوشت های کشور است.

برخورد دستگاه های نظارتی با گرانی فروشی

رئیس بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵ تا ۲۰ نقطه برای توزیع گوشت قرمز در استان در نظر گرفته شده است.

سعید شریفی بیان داشت: شبکه توزیع در همه مناطق استان به مرور زمان بیشتر می شود و مناطقی که نیاز بیشتری داشته باشند میزان توزیع گوشت افزایش می یابد.

وی گفت: توزیع گوشت های دولتی تا تثبت قیمت ها در استان همچنان ادامه دارد.

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان ایلام نیز از برخورد قاطع با متخلفان و گرانفروشان در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: چنانچه مردم موردی از تخلف یا گرانفروشی مشاهده کردند می توانند مستندات را به اداره صنعت معدن تجارت گزارش مربوطه را تحویل دهند و یا به صورت مستقیم به میز خدمت تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

نعمت الله بیرانوند افزود: تعزیرات استان به صورت ۲۴ ساعته گزارش های مردم را رصد می کند.

گرانی فروشی به سطح شهرستان های استان رسید

آن چه مسلم است تصمیمات نشست های مکرر هنوز هم تاثیرچندانی در پایین آوردن گوشت قرمز نداشته است و وضعیت قیمت گوشت در شهرستان های استان هم خوب نیست.

خروج دام زنده در شهرستان های استان به دیگر مناطق کشور افزایش یافته و یکی از عواملی گرانی قیمت گوشت قرمز نیز همین عامل است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان آبدانان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در میدان فروش دام آبدانان خبری از دام تولیدی شهرستان آبدانان نیست.

محمود صفار افزود: دام هایی که وجود دارند از شهرستان های مانند خرم آباد، کرمانشاه وارد می شوند و قیمت فروش دام زنده نیز هر کیلو ۳۵ هزار تومان به فروش می رسد.

فرماندار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه قیمت گوشت قرمز برنامه ریزی شده که ادارات مربوطه پای کار آیند و با برنامه ریزی مناسب و پیگیری های قانونی از خروج دام از شهرستان جلوگیری به عمل آید.

سیروس مرادحاصلی عنوان کرد: با تشدید نظارت ها بر بازار می توان به متعادل شدن گوشت در بازار آبدانان امیدوار بود.

نوسان قیمت گوشت قرمز و پایین آمدن قدرت خرید مردم موضوعی است که دستگاه های ذی ربط و متولی را به تصمیم گیری جدی در این زمینه می طلبد.

با توجه به اینکه استان ایلام خود یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت قرمز در کشور است باید با برنامه ریزی درست از خروج دام زنده به کشور عراق نیز جلوگیری کرد.