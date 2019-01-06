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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۸:۲۸

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان:

۱۳۰۰ متر فرش سجاده ای در بین مدارس کردستان توزیع شد

۱۳۰۰ متر فرش سجاده ای در بین مدارس کردستان توزیع شد

سنندج - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان از توزیع یک هزار و ۳۰۰ متر فرش سجاده ای در نمازخانه های مدارس و مراکز دارالقرآن استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، حجت الله نریمانی با اعلام این خبر گفت: به منظور تعمیق باورهای دینی و به منظور ترویج و گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت در بین دانش آموزان، برخی از مدارس و مراکز دارالقرآن های استان به فرش سجاده ای تجهیز شدند.

وی افزود: توزیع فرش ها از ۱۲ دی ماه آغاز شده است و تا ۱۹ دی ماه سال جاری به پایان می رسد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: تعداد ۱۱ مرکز دارالقرآن فعال در آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان نیز وجود دارد که نمازخانه های آنها نیز تجهیز می شود.

کد مطلب 4504050

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