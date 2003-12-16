جلسه سرمربي تيم ملي كشتي آزاد با رييس كميته داوران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" برزگر دراين خصوص گفت: براساس برنامه هاي تدوين شده، كادرفني تيم ملي كشتي آزاد درنظر دارد هفته اي يك جلسه تمرين و اجراي مقررات روزداوري جهان به خصوص قانون سينه به سينه را در برنامه تمريني اردونشينان تيم ملي قرار دهد كه اين برنامه با حضور مدرسان اعزامي ازسوي كميته داوران به مرحله اجرا خواهد آمد.

وي افزود: ازروز شنبه هفته آينده 30 آذرماه جاري يعني آغازاردوي آماده سازي تيم ملي كشتي آزاد تمرين مقررات داوري نيزدر برنامه تمرينات تيم قرارخواهد گرفت ومااميدواريم باهمكاري نزديك با كميته داوران ونمايش فيلم هاي آموزشي تهيه شده ازسوي اين كميته بتوانيم دربرطرف كردن مشكلات اجراي قانون سينه به سينه به وسيله اردونشينان تيم ملي پيشرفت داشته باشيم.

برزگردرقسمتي ازصحبت هاي خود با اطاعتي يادآورشد: من نيامده ام تنها كار كنم من آمده ام با تمامي نيروهاي كارآمد ودلسوز كشتي كه خواستار پيشرفت كشتي واعتلاي اين ورزش درجهان هستند همكاري كنم واعتقاد دارم كار انفرادي با موفقيت همراه نخواهد بود.

وي افزود: بااين تفكربراين باورهستم افتخارآفريني كشتي ايران نيازمند يك تلاش دسته جمعي است، دراين راستا كميته داوران نيز مي تواند درخصوص آموزش مقررات روز داوري ما را ياري كند.

وي يادآور شد: ما قصد دا ريم درجلسات تمرين مقررات داوري مانند مسابقه هاي مهم با سوت داوركاررا شروع كنيم وبراساس آخرين مقررات روزداوري جهان تمرينات خود را انجام دهيم وبدون شك اگر برنامه هاي تدوين شده به مرحله اجرا گذاشته شود موفقيت خوبي در برطرف شدن مشكلات اجراي قانون سينه به سينه كشتي گيران به دست خواهد آمد.

برزگر گفت: از سوي ديگر با تشكل كميته بدنسازي وهدف برنامه ريزي اصولي وعلمي براي آماده سازي كشتي گيران، با توجه به ميزان آمادگي اردونشينان برنامه بدنسازي تدوين خواهد شد كه مي تواند دردرازمدت بسيارمفيد باشد.

وي خاطرنشان كرد: ما خواستارآن هستيم كه با كمك كميته داوران تمامي ملي پوشان كشتي آزاد واردونشينان باآخرين مقررات روزداوري كشتي جهان آشنا شوند تا بدون مشكل داوري دررقابتهاي گزينشي بتوانيم سه سهميه باقيمانده را به دست آوريم ودر بازيهاي المپيك نيزازاين بابت مشكلي نداشته باشيم.

وي درپايان تصريح كرد: مادرصدد هستيم درآينده نزديك ازداوران ونماينده كارشناسان كشتي مطبوعات نيزبراي حضوردركميته فني دعوت كنيم، چرا كه براين باورهستيم براي پيشرفت ورسيدن به جايگاه واقعي كشتي ايران درجهان بايد ازتمامي نيروها نظرات منطقي واصولي استقبال كنيم.

عزيزاله اطاعتي نيزدرپاسخ به پيشنهادات برزگراعلام كرد: كميته داوران براي هرگونه همكاري نزديك باكادرفني تيم هاي ملي كشتي آزاد وفرنگي آماده است وباهماهنگي سرمربيان تيم هاي ملي ازتمامي امكانات موجود خود براي به روزشدن كشتي گيران به ويژه ملي پوشان حاضردراردوهاي آماده سازي استفاده خواهد كرد.