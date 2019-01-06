به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری پارسآریان (سهامیعام) مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همچنین مجمع عمومی فوقالعاده جهت تصویب اساسنامه جدید شرکت در انطباق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۲ دیماه سالهای ۱۳۹۷ در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارسآریان، در این مجمع که با حضور بیش از ۹۵ درصد از دارندگان سهام برگزار شد. ضمن استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سالهای مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۵ و ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶، صورتهای مالی مربوط به عملکرد سالهای مزبور بررسی و با اکثریت قاطع آراء حاضرین به تصویب سهامداران رسید.
بر اساس این خبر، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود و موسسه حسابرسی آزموده کاران با کسب اکثریت آراء به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علیالبدل انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات نیز با رأی سهامداران بعنوان روزنامه رسمی شرکت معرفی شد.
گفتنی است که شرکت سرمایهگذاری پارسآریان (سهامیعام) که شرکت مادر گروه مالی پاسارگاد میباشد، در حال حاضر بعنوان بزرگترین شرکت سرمایهگذاری کشور در حوزه مالی، از جایگاه ویژهای در بازار سرمایه کشور برخوردار است.
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