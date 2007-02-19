370 هزار فرهنگی فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، حیدر قادری ، روز دوشنبه در نشست مشترک مسئولان تعاون و امور رفاهی و همچنین مسئولان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستانهای استان مازندران که در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد ، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 60 هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی 55 درصد در دست احداث است که برای تکمیل آن نیاز به مساعدت دولت داریم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مسکن فرهنگیان کشور افزود: طی برنامه 10 ساله برای تامین مسکن 370 هزار فرهنگی سالانه به 300 میلیارد تومان وام در قالب خرید و احداث نیاز است.

قادری ، تشکیل سازمان رفاهی فرهنگیان در کشور را خواستار شد و افزود: در صورت تامین زمین و وام ، سالانه 50 هزار فرهنگی در کشور صاحب مسکن می شوند.

وی با بیان اینکه 380 تعاونی مسکن فرهنگیان در کشور فعال است ، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون تامین مسکن فرهنگیان ، 40 در صد از زمینها و ساختمانهای در دست احداث توسط مسکن و شهر سازی به فرهنگیان شاغل و بازنشسته واگذار شود که تاکنون هیچ استانی به این مصوبه عمل نکرده است.