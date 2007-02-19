  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

عضو هیئت مدیره اتحادیه مسکن فرهنگیان کشور:

370 هزار فرهنگی فاقد مسکن هستند

به رغم تمام تلاشهای اتحادیه مسکن فرهنگیان کشور ، در حال حاضر 370 هزار نفر فرهنگی فاقد مسکن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، حیدر قادری ، روز دوشنبه در نشست مشترک مسئولان تعاون و امور رفاهی و همچنین مسئولان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستانهای استان مازندران که در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد ، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 60 هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی 55 درصد در دست احداث است که برای تکمیل آن نیاز به مساعدت دولت داریم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مسکن فرهنگیان کشور افزود: طی برنامه 10 ساله برای تامین مسکن 370 هزار فرهنگی سالانه به 300 میلیارد تومان وام در قالب خرید و احداث نیاز است.

قادری ، تشکیل سازمان رفاهی فرهنگیان در کشور را خواستار شد و افزود: در صورت تامین زمین و وام ، سالانه 50 هزار فرهنگی در کشور صاحب مسکن می شوند.

وی با بیان اینکه 380  تعاونی مسکن فرهنگیان در کشور فعال است ، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون تامین مسکن فرهنگیان ، 40 در صد از زمینها و ساختمانهای در دست احداث توسط مسکن  و شهر سازی به فرهنگیان شاغل و بازنشسته واگذار شود که تاکنون هیچ استانی به این مصوبه عمل نکرده است.

کد مطلب 450423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه