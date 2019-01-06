تقویت حافظه و مقابله با آلزایمر با راهکار جدید باریج اسانس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، «کپسول آلزاستاپ باریج» با استفاده از فناوری روز دنیا و علوم طب سنتی ایرانی برای تقویت حافظه، پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر ارائه شده است.

بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل و مهم­ترین بیماری دژنراتیو مغز می‌باشد. این بیماری نوعی اختلال مغزی مزمن پیش رونده و ناتوان کننده است که با اثرات عمیق بر حافظه سبب بروز اشکال در فعالیت‌های شناختی، تکلم، انجام فعالیت‌های حرکتی، اختلال عملکرد، برنامه‌ریزی، سازماندهی و استدلال انتزاعی می‌شود.

مهندس لاله حجازی، مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس درباره معضلات ناشی از بیماری آلزایمر گفت: این بیماری مشکل بزرگی برای سلامت جامعه محسوب می‌­شود که بر روابط بین فردی و اجتماعی نیز اثرگذار است. میزان شیوع این بیماری بعد از ۶۵ سالگی به ازای هر ۵ سال ۲ برابر می‌شود، به طوری که ۴۰ تا ۵۰ درصد سالمندان بالای ۸۵ سال جامعه مبتلا به این بیماری هستند و افزایش سن، مهم­ترین ریسک فاکتور این بیماری به شمار می‌آید. مصرف داروهای مکمل و پیشگیری کننده از این بیماری در سنین پایین تر ریسک ابتلا به این بیماری را کاهش می‌دهد.

وی افزود: تنها در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا، مرگ و میر ناشی از بیماری آلزایمر ۶۸% افزایش یافته و این در حالی است که مرگ به دلیل ایدز، سکته مغزی، بیماری‌های قلبی، سرطان پروستات، و حتی سرطان سینه به ترتیب با کاهش ۴۲، ۲۳، ۱۶، ۸ و ۲ درصدی همراه بوده‌اند. با توجه به اینکه جمعیت سالمندان بالای ۶۵ سال ایران تا سال۲۰۵۰ به بیش از ۲۱ درصد کل جمعیت می‌رسد، رشد تعداد مبتلایان به این بیماری در ایران قابل پیش بینی است. اتفاقی که همه کشورهای جهان در سال‌های آتی با آن روبرو خواهند بود.

مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس در ادامه با اشاره به روش‌های درمانی بسیاری که تاکنون برای آلزایمر، توسط شرکت های داروسازی مختلف در جهان ساخته شده است، گفت: هنوز درمان موثر و قطعی برای آلزایمر وجود ندارد، همچنین داروهای مورد استفاده در این بیماری مانند ریواستیگمین، دونپزیل، گالانتامین و ممانتین علاوه بردار بودن عوارض متعدد تنها بروز علائم بیماری را برای مدتی به تعویق می­اندازند و تاثیری در طول عمر بیمار ندارند. ما عرضه کننده داروهای گیاهی هستیم تا سلامتی را برای مشتریان خود به ارمغان آوریم.

مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس در ادامه گفت : در طب سنتی ایران «نسیان» به عنوان یک بیماری مستقل به خوبی توصیف شده است. بر اساس منابع طب سنتی بسته به علت بیماری، پنج نوع نسیان وجود دارد. مطالعات جدید نشان داده که نوعی از بیماری نسیان که با سرد شدن مزاج مغز (سوء مزاج سرد مغز) همراه بوده، معادل بیماری آلزایمر است. با توجه به نگاه طب سنتی در درمان بیماری­‌ها، درمان بیماری نسیان (ناشی از سوء مزاج سرد مغز) با پاک سازی مغز از اخلاط بد، تقویت مغز و بازگرداندن مغز به حالت طبیعی ( گرم کردن مغز ) انجام می پذیرد . در پزشکی امروز هم درمان آلزایمر با داروهای مهار کننده های NMDA صورت می‌گیرد. اجزا دارو در مطالعات فارماکولوژیک نشان دهنده این خواص است.

مهندس لاله حجازی همچنین از رونمایی محصول جدید شرکت باریج اسانس برای تقویت حافظه، پیشگیری و درمان آلزایمر خبر داد و گفت: مواد موثر این دارو متشکل از کندر، زنجبیل، سعد کوفی، فلفل سیاه، وج و عسل است که توسط شرکت داروسازی باریج اسانس به شکلی امروزی و استاندارد سازی شده و با نام تجاری آلزاستاپ باریجAlzstop Barij® عرضه می‌شود. این دارو علاوه بر پیشگیری و درمان آلزایمر میتواند در تقویت حافظه بسیار موثر واقع شود.

در ادامه وی ویژگی های کپسول ۵۰۰ میلی­گرم آلزاستاپ باریج را معرفی کرد و افزود اجزای فرمول این داروی جدید با استفاده ازعلوم طب سنتی و به نحوی انتخاب شده‌­اند که بتوانند اثرات یکدیگر را تقویت نمایند. مطالعات مختلف فارما کولوژی نیز تایید کننده اثرات تک تک اجزا تشکیل دهنده و مکانیسم درمانی در این بیماریست.

نتایج مطالعات فارماکولوژیک و بالینی

مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس در ادامه افزود: اگرچه مکانیسم دقیق بیماری زایی آلزایمر به خوبی شناخته نشده است؛ چند فرضیه در مورد علل ایجاد آلزایمر طی سال‌های گذشته مطرح گردیده است. یکی از این مکانیسم‌ها تحت عنوان فرضیه «نقصان کولینرژیک» مطرح گردیده که داروهای مهارکننده استیل کولین استراز مانند ریواستیگمین، دونپزیل و گالانتامین با همین مکانیسم به بازار عرضه شده‌اند.

مکانیسم دیگر مربوط به تحریک بیش از حد گیرنده‌های تحریکی مغز و بروز سمیت ناشی از آن است (excitotoxicity). داروی ممانتین با مهار گیرنده NMDA در مغز این فرآیند را مهار می‌کند.

اما فرضیه‌های جدیدتر مانند فرضیه «آبشار آمیلوئید» به نقش رسوب پروتئینی به نام بتا آمیلوئید در مرگ سلول‌های مغزی در آلزایمر می‌پردازد که در این مورد هنوز دارویی به بازار عرضه نشده و داروهای مهار کننده این مکانیسم، در مراحل II و III کارآزمایی بالینی قرار دارند. بعلاوه از آنجا که التهاب یک عامل ثابت در بیماری آلزایمر است، ممکن است داروهای ضد التهاب و آنتی اکسیدان بتوانند در درمان این بیماری کمک کننده باشند. به طوری که بسیاری از پزشکان امروزی به بیماران آلزایمری ، علاوه برداروهای مهارکننده آلزایمر ، رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان را نیز پیشنهاد می ‌کنند.

ویژگی کپسول آلزاستاپ باریج در این است که با تاثیر بر روی همه مکانیسم‌های فوق الذکر با بیماری آلزایمر مقابله می‌کند.

جدول فارماکولوژی اجزا تشکیل دهنده محصول

یک مطالعه بالینی نیز اثر ضد آلزایمر کپسول آلزاستاپ باریج را تایید کرده است. در یک کارآزمایی دوسوکور که به بررسی اثرات کپسول دارویی متشکل از کندر، زنجبیل، سعد کوفی، فلفل سیاه، وج و عسل در مقایسه با دارونما در بیماران آلزایمر خفیف تا متوسط انجام گرفته نتایج زیر بدست آمده است:

بیماران بالاتر از ۵۰ سال که دچار بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط بودند در دو گروه دارو (۲۴ نفر) و پلاسبو (۲۰ نفر) تقسیم بندی شدند. بیماران به مدت ۱۲ هفته (سه ماه) دارو را استفاده کردند. نتایج نشان داد که در طول این سه ماه با مصرف این کپسول، نه تنها از روند پیشرفت علائم جلوگیری شد؛ بلکه در این مدت کاهش شدت علائم بیماری نیز مشاهده شد.

کپسول ۵۰۰ میلی‌گرم آلزاستاپ باریج

مهندس لاله حجازی همچنین در تکمیل صحبت های خود برای معرفی محصول جدید این شرکت اضافه کرد: یکی از معتبرترین داروها برای تقویت حافظه و همچنین پیشگیری و درمان آلزایمر (خفیف تا متوسط) در طب ایرانی، کپسول آلزاستاپ باریج با اجزای کندر (Boswellia sp.)، وج (Acorus calamus)، سعد کوفی (Cyperus rotundus)، فلفل سیاه (Piper nigrum)، زنجبیل (Zingiber officinale) و عسل است.

قبل از ابتلا به آلزایمر پیشگیری را شروع کنید.

منبع: ویرلن

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