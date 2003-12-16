صدها قرص و آمپول قاچاق در تهران كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ماموران مبارزه با قاچاق اين فرماندهي در اين زمينه موفق به كشف بيش از چهار هزار عدد انواع آمپول تقويتي ، 864 عدد انواع قرص دارويي و دو دستگاه چاپگر ليزري شدند.

مركز اطلاع رساني ناجا همچنين اعلام كرد: در طول يك هفته گذشته ماموران مبارزه با جرايم اقتصادي در جريان گشت زني ، كنترل و بازرسي وسايط نقليه سنگين و نيمه سنگين ، چهار دستگاه خودرو سنگين حامل 34 تن شكر قاچاق را كشف و ضبط كردند.

بنابر اين گزارش مامورين مبارزه با قاچاق كالا فرماندهي انتظامي آذربايجان غربي نيز در اين زمينه موفق به كشف شش دستگاه خودرو سنگين مانند جرثقيل ، بيل مكانيكي و لودر، 10 دستگاه خودرو سنگين حامل 93 تن برنج قاچاق، دو دستگاه پژو 405 ، ميتسوبيشي و لانسر، شش دستگاه خودروي سنگين حامل 110 تن چاي قاچاق و موارد ديگر شدند.