نمایشگاه ملی جاذبه های گردشگری و سوغات محلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی در این مراسم هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی جاذبه های گردشگری ، صنایع دستی وسوغات محلی استانهای کشور عنوان نمود.

حسین عباس زاده افزود: در این نمایشگاه انواع محصولات صنایع دستی ، سوغات محلی و جاذبه های گردشگری استانهای اصفهان ، زنجان ، تهران ، مشهد ، تبریز و دیگر استانهای کشور جهت آشنایی همشهریان خراسان جنوبی با جاذبه های سایر استا نها به نمایش گذاشته شده است.

وی یادآور شد: تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه با استفاده از بنر پوستر پلاکارد و ارسال 10هزار پیام کوتاه صورت گرفته است.

به گزارش مهر ، این نمایشگاه از امروز به مدت 10 روز از ساعت 16 و 30 الی 22 برای بازدید علاقه مندان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی دایر برپا شده است.