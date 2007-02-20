  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

در خراسان جنوبی ؛

نمایشگاه ملی جاذبه های گردشگری و سوغات محلی افتتاح شد

نمایشگاه ملی جاذبه های گردشگری ، صنایع دستی وسوغات محلی استانهای کشور امروز در بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی در این مراسم هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی جاذبه های گردشگری ، صنایع دستی وسوغات محلی استانهای کشور عنوان نمود.

 

حسین عباس زاده افزود: در این نمایشگاه انواع محصولات صنایع دستی ، سوغات محلی و جاذبه های گردشگری استانهای اصفهان ، زنجان ، تهران ، مشهد ، تبریز و دیگر استانهای کشور جهت آشنایی همشهریان خراسان جنوبی با جاذبه های سایر استا نها به نمایش گذاشته شده است.

 

وی یادآور شد: تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه با استفاده از بنر پوستر پلاکارد و ارسال 10هزار پیام کوتاه صورت گرفته است.

 

به گزارش مهر ، این نمایشگاه از امروز به مدت 10 روز از ساعت 16 و 30 الی 22 برای بازدید علاقه مندان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی دایر برپا شده است.

کد مطلب 450456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها