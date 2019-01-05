امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و پژوهشکده حج و زیارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این تفاهمنامه با هدف ایجاد و گسترش همفکری و همکاریهای علمی و پژوهشی دوجانبه، ارتقا سطح تعاملات علمی، خدمات مشاورهای و بهرهگیری بهینه از امکانات موجود در راستای نیل به اهداف مشترک با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید علی قاضیعسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و سید مهدی اعتمادیفرد رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران امضا شد.
در این تفاهمنامه دو طرف بر همکاریهای دو جانبه، مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز، انتشار آنها در سطح داخلی و بینالمللی و بهرهمندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی پژوهشی، ایجاد زمینههای همکاری میان دانشکده و پژوهشکده، لزوم معرفی اولویتهای پژوهشی در موضوعات مرتبط با فعالیتهای دو طرف، همکاری در اجرای مشترک آنها و مشارکت در تامین محتوا نشریات علمی، پژوهشی، ترویجی و تبلیغی تاکید کردهاند.
همچنین همکاری در برگزاری نشستهای تخصصی، سمینارها، کرسیهای علمی، همایشهای داخلی و بینالمللی، انجام داوری، ارزیابی و نظارت بر طرحهای پژوهشی، بررسی محتوای پژوهشها و تبادل تجربیات در زمینه توسعه دانشهای اینترنتی و دیجیتالی مورد نیاز دو مرکز، برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی، هدایت و حمایت از پایاننامههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیازهای مشترک و استفاده متقابل از کتابخانهها و مراکز اسناد یکدیگر از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
نظر شما