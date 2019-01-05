قیمت کالاهای اساسی تحت کنترل است/افزایش ۱۴درصدی پرورش مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه پیشگیری از فعالیت‌ برندهای قاچاق استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان این که ظرفیت پرورش مرغ استان تهران ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: نگرانی در حوزه تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی مردم هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی خواستار استقلال ستاد تنظیم بازار استان از ستاد کشوری شد و افزود: باید همه اموراتی که در استان‌ها به صورت مستقل رسیدگی می‌شود، در تهران نیز به سبب لزوم رصد و رسیدگی مقام عالی دولت در استان به شکل مستقل مورد رسیدگی قرار بگیرد.

استاندار تهران در خصوص تامین کالاهای اساسی مانند دارو، مواد پروتئینی و لبنی و امثال آن گفت: استانداری تهران تامین و تسهیل دسترسی به این کالاها را برای مردم در دستور ویژه کار خود قرار داده و کالاهای اساسی از ارز یارانه‌ای برخوردارند و نرخ آن‌ها چندان دستخوش تغییر نشده است.

محسنی بندپی با بیان این که قیمت‌ها اکنون در کنترل بوده و تحت مدیریت هستند، گفت: مشکلی برای تامین نیازهای اساسی مردم ایجاد نخواهد شد.