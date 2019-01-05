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۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۶

با حضور معاون وزیر کشور؛

مراسم تودیع و معارفه استاندار قم برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه استاندار قم برگزار شد

قم - مراسم تودیع و معارفه استاندار قم با حضور تعدادی از علما و اساتید حوزه، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و مسئولان استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع سید مهدی صادقی استاندار سابق قم و معارفه بهرام سرمست استاندار جدید قم عصر شنبه در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد.

در این مراسم حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قم حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم سید محمدرضا هاشمی سرپرست استانداری قم با خیر مقدم به حضار از تلاش‌های ۴۰ ماهه صادقی استاندار قم تقدیر کرد و وی را مردی صبور و با اخلاق برشمرد.

هاشمی گفت: قم نمونه برجسته‌ای از وحدت و انسجام در بین مدیران برای کشور است و سالانه میلیون‌ها زائر به قم سفر می‌کنند.

بهرام سرمست استاندار جدید قم متولد بناب و دانش آموخته دکترای علوم سیاسی است که مسئولیت مدیرکل سیاسی وزارت کشور را در کارنامه خود دارد.

وی پیش از این و در دولت یازدهم مسئولیت مدیرکلی سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران را برعهده داشته است.

مدیرکلی سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، سرپرستی فرمانداری تبریز، ریاست اداره دانش آموختگان و مدیریت پژوهش دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی و تدریس در دانشگاه و معاون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس نیز از جمله سوابق مدیریتی و علمی وی است.

سید مهدی صادقی استاندار سابق قم، بیست و ششم آبان ماه امسال با صدور پیام خداحافظی، بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از مقام خود کناره‌گیری کرد.

کد مطلب 4504629

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