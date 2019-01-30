تشکیل مرکز مشترک اپدیم در تهران امری ضروری و امید بخش است

محمد اسلم سیاس مدیر اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تاسیس دفتر اپدیم (مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه) در تهران گفت: ایجاد دفتر اپدیم در تهران کار مشترکی است که می تواند با اتحاد کشورهای اقیانوسیه و آسیا در کاهش صدمات ناشی از بلایای طبیعی موثر باشد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به انتخاب ایران به عنوان کشور مرکزی دفتر اپدیم تصریح کرد: طی سال های اخیر ایران در زمینه کنترل صدمات ناشی از بلایای طبیعی پیشرفت های خوبی داشته است و قطعا می تواند نقش موثری را در این زمینه نسبت به دیگر کشورهای همسایه ایفا کند.

این مقام مسئول افزود: با توجه به همسایگی و روابط مطلوب ایران و افغانستان، امیدواریم این دو کشور بتوانند همکاری های بیشتری با یکدیگر برای کنترل و کاهش صدمات ناشی از بلایای طبیعی داشته باشند.

اسلم با بیان اینکه امروزه بلایای طبیعی هیچ حدی و مرزی ندارند، عنوان کرد: دامنه بروز حوادث در منطقه میان کشورها امری به هم پیوسته است. امروزه اغلب حوادث طبیعی میان افغانستان، پاکستان، هند، چین، ژاپن و کشورهای آسیا و اقیانوسیه مشترک است و باید کشورها با اتحاد با یکدیگر در برابر این امر مقاوم شوند.

وی با اشاره بر اینکه تشکیل مرکزی مشترک برای پیگیری وکاهش خطرات ناشی از بلایا امری ضروری است، اظهار کرد: در حال حاضر این کار مشترک در تهران صورت گرفته و امیدواریم شاهد کاهش آسیب های بلاهای طبیعی و افزایش رسیدگی به مصدومان حوادث باشیم.