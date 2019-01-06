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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۳

به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی؛

نشست های «ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟» برگزار می شود

نشست های «ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟» برگزار می شود

سلسله نشست‌های «ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟» با هدف آشنایی با اندیشه و برنامه پژوهشی اندیشمندان انقلاب اسلامی و به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های «ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟» با هدف آشنایی با اندیشه و برنامه پژوهشی اندیشمندان انقلاب اسلامی و به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

در جلسه اول با اندیشه و برنامه پژوهشی رضا داوری اردکانی، حسین کچویان و حجت الاسلام حمید پارسانیا آشنا خواهیم شد.

آرا و نظرات ایشان به ترتیب توسط سید مهدی ناظمی، سید حسین شهرستانی، قاسم ابراهیمی پور ارائه خواهد شد.

اولین نشست روز پنج شنبه ۲۷ دیماه، از ساعت ۹ الی ۱۴ ، در محل تهران، انتهای خ سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی برگزار می شود.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربا شماره ۰۹۱۲۷۶۴۷۸۲۷ تماس حاصل فرمایید یا به آیدی nadersohrabi۶۶@ در پیام رسان‌ها در تماس باشید.

کد مطلب 4504652

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