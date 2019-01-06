نشست های «ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های «ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟» با هدف آشنایی با اندیشه و برنامه پژوهشی اندیشمندان انقلاب اسلامی و به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

در جلسه اول با اندیشه و برنامه پژوهشی رضا داوری اردکانی، حسین کچویان و حجت الاسلام حمید پارسانیا آشنا خواهیم شد.

آرا و نظرات ایشان به ترتیب توسط سید مهدی ناظمی، سید حسین شهرستانی، قاسم ابراهیمی پور ارائه خواهد شد.

اولین نشست روز پنج شنبه ۲۷ دیماه، از ساعت ۹ الی ۱۴ ، در محل تهران، انتهای خ سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی برگزار می شود.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربا شماره ۰۹۱۲۷۶۴۷۸۲۷ تماس حاصل فرمایید یا به آیدی nadersohrabi۶۶@ در پیام رسان‌ها در تماس باشید.