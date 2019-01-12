نقش محوری ایران در زمینه رهبری رویداد آپدیم

یوشیه کوبایاشی مشاور پروژه های سازمان همکاری بین المللی ژاپن (جایکا)، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاسیس مرکز مشترک اپدیم در تهران برای کنترل صدمات ناشی از بلایای طبیعی میان کشورهای آسیا و اقیانوسیه، گفت: طی سال های اخیر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه شاهد بروز بلایای طبیعی بسیاری بوده و صدمات فراوانی نیز دیده اند.

کوبایاشی با بیان اینکه همکاری کشورهای منطقه در این زمینه می تواند برای همه ملت ها موثر باشد، عنوان کرد: کشورهای حاضر در منطقه می توانند با اتحاد و همکاری یکدیگر در برابر بلایای طبیعی مقاوم شده و صدمات ناشی از حوادث را کاهش دهند اما لازمه این امر همکاری مشترک ملت ها با یکدیگر است.

مشاور پروژه های سازمان همکاری بین المللی ژاپن با ابراز خرسندی نسبت به تشکیل دفتر همکاری های مشترک اپدیم در تهران تصریح کرد: ایران طی سال های اخیر پیشرفت خوبی در زمینه کنترل صدمات ناشی از بلایای طبیعی داشته و تشکیل دفتر همکاری های مشترک در این کشور می تواند زمینه خوبی برای همکاری های چند جانبه کشورها و موفقیت در این زمینه شود.

کوبایاشی با بیان اینکه ایران از تجهیزات و مراکز خوبی در زمینه کنترل صدمات ناشی از حوادث طبیعی برخوردار است، عنوان کرد: ایران در میان دیگر کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، نپال، هند و غیره آمادگی بیشتری برای مدیریت اپدیم و اشتراک گذاری اطلاعات خود با دیگر کشورها دارد.

وی افزود: باتوجه به پیشرفت های ایران در حوزه توسعه اطلاعات بلایای طبیعی شایستگی این کشور برای رهبری دیگر کشورها و مدیریت اپدیم بیشتر از دیگر کشورهای منطقه است.

کوبایاشی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با توجه با تجهیزات پیشرفته ایران و نقش محوری این کشور در منطقه و جهان، قادر به به اشتراک گذاری اطلاعات خود و پیشرفت در سطح بین المللی برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی باشیم.