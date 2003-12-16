آمريكا و فرانسه خواستار كاهش بدهي هاي عراق هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، جيمز بيكر وزير امور خارجه اسبق و نماينده ويژه آمريكا كه براي كسب موافقت كشورهاي اروپايي براي كاهش بدهي هاي خارجي عراق امروز اولين روز از سفر اروپايي خود را آغاز كرده است بعد از ديدار با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه گفت : دولت هاي فرانسه و آمريكا خواستار كاهش بدهي هاي خارجي عراق هستند 0

وي افزود : مهم است كه مسئله كاهش بدهي هاي عراق در سال 2004 در باشگاه پاريس ( باشگاه كشورهاي طلبكار ) مورد بررسي قرار گيرد .بنابراين گزارش جيمر بيكر در آغاز سفر خود صبح امروز با اعضاي شوراي حكومتي عراق ديدار كرد .

جيمز بيكر علاوه بر ديدار از فرانسه به كشور هاي روسيه ، آلمان ، انگليس و ايتاليا سفر خواهد كرد .از سويي صندوق بين المللي پول بدهي هاي خارجي عراق را در حدود يكصدو بيست ميليارد دلار برآورد كرده است كه در حدود چهل ميليارد دلار آن بدهي هاي معوقه عراق به نوزده كشورعضو باشگاه پاريس است .