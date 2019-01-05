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۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

ورود تماشاگران به تمرین تیم ملی/ دو بازیکن اختصاصی تمرین کردند

ورود تماشاگران به تمرین تیم ملی/ دو بازیکن اختصاصی تمرین کردند

مسئولان تیم ملی به هواداران و علاقمندان این تیم اجازه دادند تا تمرینات شاگردان کی روش را از نزدیک تماشا کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، ملی پوشان ایران که خود را برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا آماده می کنند، شامگاه شنبه تمریناتشان را در زمین کریکت مجموعه ورزشی شیخ زاید ابوظبی برگزار کردند.

برخلاف روزهای گذشته که تمرین پشت درهای بسته برگزار می شد، هواداران  و علاقمندان به فوتبال امروز اجازه حضور در محل تمرین را پیدا کردند.

ورویا غفوری و پورعلی گنجی اختصاصی تمرین کردند اما به گفته کادر فنی مشکلی برای همراهی تیم ملی ندارند.

علیرضا جهانبخش نیز به همراه سایر بازیکنان تمرین کرد و نشان داد مشکلی برای همراهی تیم ملی ندارد.

کد مطلب 4504702
مهدی مرتضویان

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