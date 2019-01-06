کشف باکتری های خطرناک با گوشی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک اکسپلوریست، با قراردادن حسگر زیستی مذکور در برابر دوربین گوشی و تصویربرداری از آن توسط دوربین تلفن همراه و سپس ارسال این عکس برای اپلیکیشن یادشده می توان باکتری های مختلف را شناسایی کرد.

اپلیکیشن یادشده colorimetric detector نام دارد. حضور باکتری ها بر روی سطح حسگر زیستی موجب تغییر رنگ آن و تیره تر شدن ابزار مذکور می شود و همین مساله روش اصلی شناسایی باکتری هاست. اپلیکیشن یادشده با اندازه گیری تغییر نسبی رنگ و میزان سیاه شدن سطح حسگر زیستی می تواند باکتری های موجود بر روی آن را شناسایی کند.

در صورتی که باکتری های یادشده برای سلامتی خطرناک باشند، گوشی به لرزش درآمده و علامت قرمز بر روی آن نقش می بندد. در واقع این روشی ساده، ارزان و قابل استفاده در همه جا برای شناسایی محیط های به شدت آلوده به باکتری است.

حسگر زیستی مذکور فعلا قادر به شناسایی چهار باکتری به نام های Escherichia coli، Pseudomonas aeruginosa،Bacillus subtilis و Staphylococcus aureusاست.

در قالب روش های عادی، برای شناسایی باکتری های محیطی به ۱۶ الی ۲۴ ساعت زمان نیاز است. اما در قالب این روش می توان باکتری های زنده و مرده را در عرض شش ساعت شناسایی کرد. ابزار مذکور به طور گسترده در بیمارستان ها و مراکز درمانی هم قابل استفاده است.