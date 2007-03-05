اهمیت دیپلماسی در حل بحرانهای بین المللی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست خارجى همواره وظیفه تامین امنیت، منافع ملی و پرستیژ بین المللى یک کشور را برعهده دارد. تعیین جایگاهى شایسته در نظام جهانى و منطقه اى ، فراهم آوردن زمینه هاى مناسب براى بهره بردارى از امکانات جهان براى توسعه کشور و تلاش براى بهزیستی و سربلندى یک ملت از اهداف اساسى سیاست خارجى است.

جایگاه دیپلماسی درعصر حاضر

دربرهه کنونی سیاست خارجی کشورها به سمتی می رود که دیپلماسی سنتی برپایه واقع گرایی سیاسی و تکیه برقدرت سخت در حال جایگزینی با دیپلماسی نوین و بر پایه سیاست اندیشه گرا است که در آن به قدرت نرم برتری داده می شود.

رهبران سیاسی، طراحان سیاست خارجی و دیپلمات های کارآزموده درسراسرجهان، به طور روزافزون به این نتیجه رسیده اند که دیپلماسی را به عنوان یک استراتژی ضروری، محوری و قابل دستیابی برای قرن بیست و یکم انتخاب نمایند.

این امر ناشی از تغییر رویکرد رهبران سیاسی در مشروعیت دهی به تصمیمات خود می باشد. چرا که کسب مشروعیت، تنشها را که هزینه های گزافی را بر بودجه کشور تحمیل می کند، کاهش می دهد. از آنجا که بروز تنش در عصرکنونی به دلیل پیشرفت تکنولوژی نظامی مخربتر از ادوار گذشته تمام می شود لذا دیپلماسی گزینه ای است که می تواند توافق را که لازمه مشروعیت دهی به تصمیمات کشورها می باشد را فراهم نماید. برهمین اساس است که ما همواره شاهد آنیم که کشورهای جهان با مشارکت فشرده در نشست های گوناگون و دیدارهای دو جانبه سعی دارند نقطه تقابل دیدگاههای خود را تعدیل نمایند و به تصمیمات خود مشروعیت ببخشند .

ازطرف دیگر در میان منافع سودمندی که دیپلماسی به دست می‌آورد، افزایش نفوذ ایدئولوژیکی است که از طریق صادرات فرهنگ و موسسات سیاسی اعمال می‌شود. هخامنشی ها، آتنی ها، انقلابیون فرانسه، ساختارگراهای ایالات متحده، بلشویک‌ها و اسلام‌گراها همگی بر صدور نظام‌های سیاسی خود به کشورهای دیگر، به عنوان هدف اصلی سیاست خارجی نگاه کرده اند. دلیل این امر نیز بسیار ساده است، اگر کشورها ارزشها و فرهنگ سیاسی خود را به اشتراک بگذارند، می توانند دوستی خود با سایر کشورها را بر اساس اعتماد بنا کنند و بسیاری از آرمانهای سیاسی خود را به طور مسالمت آمیز منتقل کنند. ایران به عنوان یک کشور دارای رسالت جهانی و صاحب ایده برای صدور ارزشها، نیازمند دیپلماسی فعال هست .

جایگاه دیپلماسی در سیاست خارجی ایران

دیپلماسی در سیاست خارجی ایران به دلیل قرار گرفتن موقعیت کشورمان درجغرافیای کانون بحران جهانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. دلیل نخست به تفاوت های عقیدتی ایران با نظام جهانی بر می گردد. پیروزی انقلاب دینی و نیل به استقلال طلبی همواره خوشایند غرب نبوده است و غرب هزینه های گزافی را برای سد نمودن اهداف ایران برمردم این کشورتحمیل نموده است که این امر موجب جلوگیری پیشرفت در راه رفاه مردم شده است . لذا دیپلماسی برای برای حل تضادهای عقیدتی این فرصت را دارد که چالشها را به حداقل کاهش دهد .

تاکنون مذاکرات ایران و اروپا به دلیل در نظر نگرفتن ماهیت اصلی منافع استراتژیک تهران و نگاه بدبینانه به آن هرگز نتیجه نداشته است. وقتی موضوع ماهیت استراتژیک حکومت مطرح می شود، اساسا اروپا به تنهایی امکان پاسخگویی به آن را ندارد و حضور آمریکا به عنوان طرف اصلی مذاکره، الزامی تر می شود و مشکل اصلی از اینجا هویدا می گردد.

دیپلماسی ایران در برقراری مذاکره و حل و فصل اختلافها با آمریکا می تواند موفق شود به شرطی که از ریشه بروز اختلاف های دو کشور از حادثه 28 مرداد 1332 تا مسائل اوایل انقلاب اسلامی در روابط دو کشور و موضوع فلسطین، یک طرح جامع ارایه و مذاکره مفصلی را ترتیب دهد و با توجه به ویژگی های اسلامی و ایرانی خود به پیش رود.