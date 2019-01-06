لزوم اصلاح نرخ خرید تضمینی چغندرقند/وزارت جهادکشاورزی پیگیر است

علیرضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اصلاح نرخ خرید تضمینی چغندر قند، اظهارداشت: سیاست های ارزی ومشکلاتی که در این زمینه بوجود آمد، موجب شد هزینه های تولید چغندرقند به شدت افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در حال پیگیری هستیم که نرخ خرید تضمینی چغندر قند با توجه به افزایش هزینه ها تعدیل شود.

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: قیمتی که توسط شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده براساس اطلاعاتی بوده که مربوط به هزینه های تولید سال گذشته است درحالی که امسال هزینه های تولید به شدت بالا رفته است.

یزدانی با بیان اینکه اصلاح قیمت خرید تضمینی مبنای اقتصادی دارد، گفت:قیمت خرید تضمینی چغندر قند بهاره ۳ هزار و ۴۰۳ ریال و چغندر قند پاییزه ۳ هزار و ۳۳۸ ریال تصویب و اعلام شده است در حالی که پیشنهاد ما حدود ۳۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ بوده که براین اساس باید قیمت به بالای ۴۰۰ تومان می رسید.

وی اضافه کرد: در صورتی که پیشنهاد ما مورد پذیرش قرار می گرفت، روند افزایش نرخ خرید تضمینی باتوجه به رشد هزینه های تولید روندی منطقی بود ضمن اینکه باید حتما در نرخ شکر تجدیدنظر انجام شود تاتولیدکنندگان رغبت تولیدداشته باشند.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه وزارتخانه در حال پیگیری این مساله است، تصریح کرد:امیدوار هستیم نتیجه آن بزودی اعلام شود چرا که بحث مذکور برای ما بسیار مهم است و در تصمیم گیری کشاورزان برای کشت امسال تاثیربسزایی دارد.

یزدانی با بیان اینکه از اسفندماه کشت چغندرقند در مناطق مختلف کشور شروع می شود، تاکید کرد: هر اتفاقی قرار است رخ دهد باید قبل از این زمان باشد تا کشاورز بتواند برای کشت تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح تولید چغندر قند جزء طرح های اقتصاد مقاومتی است، گفت: ما باید بتوانیم نیاز داخل را تامین کنیم، ظرفیت آن را نیز داریم. امیدوار هستیم که حمایت کافی از اجرای طرح صورت بگیرد.

یزدانی افزود: در صورتی که زیرساخت های لازم مانند احداث کارخانجات جدید در استانهای جنوبی کشور فراهم شود، طی دوتا سه سال آینده در زمینه تولید شکر به خودکفایی کامل می رسیم.