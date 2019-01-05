۳ شهید در یورش جنگنده های سعودی به «حجه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حملات ددمنشانه ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به مناطق مختلف یمن ادامه دارد.

منابع یمنی بیان کردند: در جدیدترین یورش جنگنده های ائتلاف سعودی به استان حجه یمن سه غیرنظامی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند. این یورش به منطقه المخافی در استان حجه رخ داد.

همزمان متجاوزان به نقض آتش بس در الحدیده نیز ادامه دادند و روستای الزعفران در منطقه کیلومتر ۱۶ در این استان را با خمپاره گلوله باران کردند. آنها ۱۵ گلوله خمپاره به این روستا شلیک کردند.

خبر دیگر اینکه در جبهه قانیه در استان البیضاء، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان و مزدوران را زیر آتش سنگین قرار دادند و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.