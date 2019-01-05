  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

اخبار امنیتی یمن؛

۳ شهید در یورش جنگنده های سعودی به «حجه»

۳ شهید در یورش جنگنده های سعودی به «حجه»

نقض مجدد آتش بس از سوی متجاوزان در الحدیده و تداوم یورش جنگنده های سعودی به مناطقی از استان حجه در غرب یمن از مهمترین اخبار امنیتی آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حملات ددمنشانه ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به مناطق مختلف یمن ادامه دارد.

منابع یمنی بیان کردند: در جدیدترین یورش جنگنده های ائتلاف سعودی به استان حجه یمن سه غیرنظامی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند. این یورش به منطقه المخافی در استان حجه رخ داد.

همزمان متجاوزان به نقض آتش بس در الحدیده نیز ادامه دادند و روستای الزعفران در منطقه کیلومتر ۱۶ در این استان را با خمپاره گلوله باران کردند. آنها ۱۵ گلوله خمپاره به این روستا شلیک کردند.

خبر دیگر اینکه در جبهه قانیه در استان البیضاء، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان و مزدوران را زیر آتش سنگین قرار دادند و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.

کد مطلب 4504743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها