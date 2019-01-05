تمدید زمان تحقیقات پیرامون دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، برلی هاول، قاضی هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به تحقیقات پیرامون دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا اعلام کرده که مدت زمان انجام این تحقیقات توسط رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده به مدت شش ماه دیگر تمدید شد.

هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به تحقیقات پیرامون دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا اعلام کرده برای تحقیقات پیرامون این پرونده زمانی ۱۸ ماه را در ابتدا در نظر گرفته بود تا رابرت مولر تحقیقات خود را پیرامون این موضوع تکمیل و نتیحه را اعلام کند و این زمان تا روز یکشنبه همین هفته به پایان می‌رسد، براین اساس مدت زمان لازم برای انجام این تحقیقات به مدت شش ماه دیگر تمدید خواهد شد.

گفته شده در این شش ماه باقی مانده مولر فرصت خواهد داشت با تحقیقات بیشتر نتیجه بدست آمده در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را اعلام کند و در صورت عدم دستیابی به نتیجه مشخصی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسته اعلام خواهد شد.

دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۲۰۱۶ از سوی نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا و مخالفان دولت ترامپ اعلام شد و رابرت مولر بازرس ویژه برای بررسی آن است که هنوز نتیجه قطعی این تحقیقات را اعلام نکرده است.