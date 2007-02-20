  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۵۸

مسابقات استانی آمادگی جسمانی در بیرجند آغاز شد

مسابقات استانی آمادگی جسمانی بانوان به مناسبت گرامیداشت سال پیامبر اعظم (ص)روز گذشته در بیرجند آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دراین دوره از مسابقات شرکت‌کنندگان در 2 رده سنی زیر 20 سال و بالای 20 سال در سالن ورزشی حجاب بیرجند با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات قهرمانی بانوان در 5 ایستگاه پرتاب توپ بسکتبال، عبورمارپیچی، حمل کیسه‌های شن، دویدن به سمت حلقه‌ها و برداشتن توپ از داخل سبد و زدن آن در مربعی مشخص برگزار می‌شود.

 

این مسابقات برای آقایان نیز11 اسفند درسالن شهید سرحدی بیرجند و در 6 ایستگاه طناب‌زنی، کشش بارفیکس ایستاده، طی مسیربه صورت مارپیچ، جا‌به‌جایی توپ‌های مدیسن بال، عبور در مسیر و پرتاب توپ بسکتبال برگزار می‌شود.

کد خبر 450480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها