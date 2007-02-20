مسابقات استانی آمادگی جسمانی در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دراین دوره از مسابقات شرکت‌کنندگان در 2 رده سنی زیر 20 سال و بالای 20 سال در سالن ورزشی حجاب بیرجند با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات قهرمانی بانوان در 5 ایستگاه پرتاب توپ بسکتبال، عبورمارپیچی، حمل کیسه‌های شن، دویدن به سمت حلقه‌ها و برداشتن توپ از داخل سبد و زدن آن در مربعی مشخص برگزار می‌شود.

این مسابقات برای آقایان نیز11 اسفند درسالن شهید سرحدی بیرجند و در 6 ایستگاه طناب‌زنی، کشش بارفیکس ایستاده، طی مسیربه صورت مارپیچ، جا‌به‌جایی توپ‌های مدیسن بال، عبور در مسیر و پرتاب توپ بسکتبال برگزار می‌شود.