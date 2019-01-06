قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی در بودجه ۹۸ مشخص شده است

اسداله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: یکی از مواردی که در لایحه بودجه به آن توجه شده تعیین قیمت تضمینی برخی از محصولات کشاورزی به ویژه برگ سبز چای است.

عباسی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز این موارد را مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس تصویب می کنند، افزود: در این لایحه قیمت برگ سبز چای درجه یک ۳ هزار و ۶۰۰ و برگ سبز چای درجه دو ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهاد شده و ما این قیمت‌ها را نظریه کارشناسی شده می دانیم و بر روی آن تاکید می کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت امسال سهم خود از مطالبات چایکاران را به صورت کامل پرداخت کرده است، گفت: در حال حاضر درصدی از سهم کارخانجات چای باقیمانده در صورت عدم پرداخت تا پایان دی ماه امسال اقدامات قضایی انجام می شود.

عباسی در ادامه به استعفای وزیر بهداشت و درمان نیز اشاره و بیان‌کرد: متاسفانه طرح تحول نظام سلامت در طول اجرای خود موفقیت چندانی نداشته و به نفع مردم نبوده است. البته در این میان نظارت های لازم نیز بر اجرای این طرح انجام نشده است.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در ادامه از روند کند ساخت پروژه تقاطع غیرهمسطح کلاچای گلایه و تأکیدکرد: همکاری نکردن برخی از دستگاها در زمینه عقب‌نشینی معابر از دلایل این کندی است.

وی با تأکید برلزوم همکاری، تعامل و مشارکت دستگاها در این زمینه، تصریح‌کرد: عدم همکاری دستگاه‌ها سبب افزایش حریم‌ راه‌ از سوی اداره راهداری شده و سبب می‌شود نتوان در این بخش سرمایه‌گذاری کرد.

عباسی همچنین به کندی و تاخیر در ساخت پروژه راه املش به شلمان نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه کمبود مصالح سبب این کندی در روند ساخت پروژه شده که در حال پیگیری و رفع این مشکل هستیم.