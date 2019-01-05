به گزارش خبرنگار مهر، روحالله طاهریانپور شنبهشب در نشست هماهنگی تامین آب استان بوشهر اظهار داشت: در تابستان سال جاری شاهد مشکلاتی در حوزه آب استان بوشهر بودیم که تلاش میشود شاهد بهبود وضعیت تامین آب در استان باشیم.
وی از تلاش برای توسعه زیرساختهای تامین آب برای مناطق روستایی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز شاهد تکمیل زیرساختهای در دست اجرا و آبرسانی بهتر به مردم روستاهای استان باشیم.
مدیرعامل آب وفاضلاب روستایی استان بوشهر از حفر چاه برای تامین آب مورد نیاز خبر داد و بیان کرد: این چاهها تجهیز میشوند تا بتوانند بخشی از آب مورد نیاز را تامین کنند.
وی از پیگیری برای صدور مجوز راهاندازی آبشیرینکن در روستاهای ساحلی دیر، روستاهای پرک و شیرینو خبر داد و افزود: مقابله با انشعابهای غیرمجاز آب را به صورت جدی در دستور کار داریم.
طاهریانپور با اشاره به اینکه بسیاری از انشعابهای غیرمجاز مربوط به قبل هستند، تصریح کرد: برخی مشکلات برای برخورد با این انشعابات وجود دارد که امیدواریم شاهد رفع این موانع و برخورد جدی در این زمینه باشیم.
وی تصریح کرد: از همه ظرفیتها برای اجرای تاسیسات آب در سطح استان استفاده میکنیم و همه توان خود را به کار خواهیم گرفت تا اجرای این برنامهها در سریعترین زمان انجام شود.
مدیرعامل آب وفاضلاب روستایی استان بوشهر تصریح کرد: آبشیرینکن روستاهای هلیله و بندرگاه، عسلویه و نوار ساحلی تنگستان تعیین سرمایهگذار شده است.
وی از اجرای طرح توزیع آب کارتی با کمک دهیاریها در سطح روستاها خبر داد و اضافه کرد: این طرح تاکنون در ۱۸ روستای شهرستان جم اجرایی شده است که آب با تانکر به مخازن روستا تزریق میشود و مردم آب را از این مخازن دریافت میکنند.
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