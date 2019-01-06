روند استعلام واگذاری زمین های جهادکشاورزی طولانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه شنبه در جلسه فضای کسب‌وکار، افزود: راه‌اندازی پنجره واحد در حوزه واگذاری اراضی ملی و کشاورزی اقدام خوبی است چراکه امور یکپارچه‌ شده است.

وی اظهار کرد: متولی امر استعلام واگذاری زمین‌های ملی جهاد کشاورزی است و در این راستا هر فردی که مراجعه کند باید بروند از طریق سیستم و سامانه ورود اطلاعات کنند تا بتوانند تا آخر مراحل را پیگیری کنند. این سامانه در اجرا ایرادهایی دارد ولی باید به سمتی برویم که از این فرآیند برای کم کردن مراجعات حضوری استفاده کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به روند طولانی شدن استعلام ها اشاره کرد و گفت: برای بررسی پرونده در کمیسیون باید از مدیران کل دعوت شود و دعوت از یک مدیرکل تنها برای یک پرونده کافی نیست و فعالیت را کند و زمان بر می کند.



در ادامه این جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ابراز کرد: از دستگاه‌ها می‌خواهیم اگر مشکلاتی در فعالیت با سامانه پنجره واحد و یا استعلامات دارند اعلام کنند تا نسبت به رفع و حل آنها اقدام شود.

شهرام طهماسبی بر سرعت بخشی به روند ارائه تسهیلات تأکید کرد و افزود: نباید به‌واسطه نبود تسهیلات سرمایه‌گذار سرگردان شود و باید این موارد بررسی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان زنجان به فرآیند فعالیت دفاتر پیشخوان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در این دفاتر می‌توان از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات فعالیت کرد.

وحید فرخی ابراز کرد: فعالیت این مراکز هیچ منافاتی با شبکه پنجره واحد ندارد و آنها همین فعالیت را دارند و با توجه به کارکرد مراکز پیشخوان و در دسترس همگانی آن می‌توان از ظرفیت آنها بهتر استفاده کرد.