انقلاب اسلامی موجودیت و ابهت دشمنان را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی شامگاه شنبه در مراسم معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس استان کردستان، اظهارداشت: انقلاب اسلامی به رغم تمامی توطئه ها، فتنه ها و تلاش های جبهه استکبار هرگز توقف نداشته و امروز دشمنان بر این مهم اذعان دارند که این انقلاب مرگ تدریجی آنان را رقم زده است.

وی وجود دشمن، توطئه و حمله به این انقلاب را نشانه زنده بودن و پیشرفت این انقلاب دانست و افزود: دشمن به دنبال آن است که محتوای اسلام را از ما بگیرد، پس باید نسبت به این موضوع آگاه باشیم و در پی عناصر ماندگاری این انقلاب بهتر و بیشتر از هر وقتی گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی را الگوی جهانی برشمرد و ادامه داد: صدور انقلاب اسلامی علاوه بر الگو پذیری ملت ها، الگوگیری دولت ها را نیز به دنبال داشته و این دلیل عمده عصبانیت و تحریم های آمریکایی ها است.

حجت الاسلام حاجی صادقی یادآور شد: آنچه در این ۴۰ سال این انقلاب را از گردنه های سخت در برابر فتنه های سخت و دشمنی دشمنان عبور داده است پیوند امت با ولایت بوده است و تابعیت از ولایت تنها چیزی است که دشمن را عصبانی خواهد کرد.

وی به فتنه دشمن در سال ۸۸ اشاره کرد و بیان کرد: دشمن ۱۰ سال این فتنه را طراحی و هشت ماه آن را عملیاتی کرد تا شاید به خواسته خود برسد اما مردم آغوش جاذبه باز کردند و نشان دادند که برای این انقلاب خون داده و همیشه در صحنه باقی خواهند ماند و تجلی بخش ۹ دی شدند و با حضور خود در این روز تجلی بخش خشم یک ملت نسبت به دشمن شدند و بار دیگر با وجود و رهبری فرزانه مقام معظم در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ماندگاری و زنده بودن انقلاب یک معجزه الهی است، گفت: نعمت انقلاب اسلامی و ولایت از بزرگترین ارزش ها و هدیه الهی به مردم ایران اسلامی است.

حجت الاسلام حاجی صادقی اظهارداشت: دشمنان این انقلاب با درست کردن جبهه ای عظیم، وسیع و نامتجانس و واحد می خواهند به ماندگاری این انقلاب ضربه وارد کنند اما سنگرنشینان این جبهه هرگز اجازه دست درازی دشمن به این مرز و بوم را نخواهند داد.

وی با تاکید بر اینکه دشمن با اسلام و روحیه جهادی و انقلابی گری مشکل دارد، افزود: انقلاب اسلامی مرگ تدریجی استکبار را رقم زده است و این انقلاب امانتی است که ماندگاری آن مرهون خون شهدا، مجاهدت و ایستادگی امت و رهبری یک راهبر و امام است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: صف آرایی و مقابله دشمنان و جبهه استکبار در مقابل انقلاب بیانگر زنده بودن انقلاب، پویایی و حرکت رو به پیشرفت آن است.

حجت الاسلام حاجی صادقی به حضور سپاه در عرصه های گوناگون اشاره کرد و یادآور شد: همین کینه توزی ها و توطئه های روزافزون دشمن ضرورت پاسداری از انقلاب را بیش از پیش نمایان ساخته است.

وی با بیان اینکه اگر دشمن، جدایی امت با ولایت را خوابی است که دیده، باید گفت: ما ملت این انقلاب بر هم زننده این خواب خواهیم بود و با خشم مقدس فریاد خواهیم زد که تا پای جان پای انقلاب و دستاورد های آن خواهیم ماند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام ۹ دی را به مقام معظم رهبری حضور همیشگی و مردمی مردمان این انقلاب و تبعیت مطلق از رهبری و خدمت رسانی مسئولان به ملت و ایستادن و استقامت جوانان این مرز و بوم در تمام عرصه های این انقلاب دانست.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات حجت الاسلام علیرضا باباشاهی نماینده سابق ولی فیقه در سپاه بیت المقدس استان کردستان تقدیر و حجت الاسلام احمد جلیلی به عنوان مسئول در این حوزه معرفی و منصوب شد.