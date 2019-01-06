جلسه علنی آغاز شد/ سؤال از وزیر آموزش و پرورش در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

۱-ادامه رسیدگی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور.

۲-گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو.

۳-گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر.

۴-گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار.

۵-سؤالات حسین مقصودی نماینده سبزوار و حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر آموزش و پرورش.