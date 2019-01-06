بارش برف آسمان کردستان را فرا گرفت/تردد در گردنه ها با زنجیرچرخ

به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید بارشی از صبح امروز آسمان کردستان را فرا گرفته است و بر اساس گزارش های هواشناسی هم اکنون بارش برف در سراسر این استان ادامه دارد.

همزمان با بارش برف دیگر پدیده غالب جوی در استان کردستان مه گرفتگی است به گونه ای که هم اکنون سنندج با لایه ای از مه غلیظ پوشش داده شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت هوای استان گفت: پس از پایداری موقت هوا در روز شنبه، از اواخر شب گذشته موج بارشی جدیدی وارد آسمان استان شده است.

رحیم صدیقی با بیان اینکه اوج بارش ها در صبح امروز و ظهر دوشنبه خواهد بود، اظهارداشت: پیش بینی می شود بیشترین فعالیت بارشی در نیمه جنوبی و غربی استان و در شهرهای بانه، مریوان، سروآباد، سنندج، کامیاران، دهگلان و قروه اتفاق افتد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات نقشه ها و مدل های پیش یابی، پیش بینی می شود پس از بارش برف طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، در روز سه شنبه شاهد افت محسوس دما باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: همچنین همراه با این سامانه بارشی، وزش باد بیشتر از ۱۵ متر بر ثانیه در ارتفاعات و گردنه ها باعث بروز کولاک می شود.

صدیقی یادآور شد: در مدت زمان فعالیت سامانه، در گردنه ها و بیشتر جاده های استان بویژه نواحی غربی استان به دلیل بارش، کولاک برف و مه، دید نیز کاهش می یابد.

وی بیان کرد: از عصر دوشنبه سامانه بارشی از استان خارج می شود و در صبح سه شنبه حداقل دمای هوا به صورت محسوس کاهش می یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان گفت: همچنین بر اساس آخرین اطلاعات، روز سه شنبه هوا پایدار است اما روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بطور متناوب شاهد ناپایداری های ضعیف تری به شکل پوشش ابر، وزش باد و بارش های پراکنده برف و باران خواهیم بود.

صدیقی در پایان سخنان خود اظهارداشت: همچنین پیش بینی می شود که دمای حداقل استان در سردترین نقاط در دهه آخر دی ماه به منفی ۲۵ درجه سانتیگراد برسد.

تردد در گردنه ها با زنجیز چرخ امکان پذیر است

رئیس پلیس راه های استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت راه های مواصلاتی استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر تمامی مسیرهای مواصلاتی استان باز است اما تردد در گردنه ها با زنجیر چرخ امان پذیر است.

سرهنگ عیسی گوهری افزود: در حال حاضر در تمامی محورهای مواصلاتی سطح استان کردستان شاهد بارش باران و برف هستیم، اما با توجه به میزان بارش ها در گردنه ها و ارتفاعات، تردد در این مسیرها با زنجیر چرخ انجام میگیرد.

وی همچنین به محدودیت های ترافیکی در مسیرهای استان اشاره کرد و ادامه داد: در محورهای سنندج – سروآباد، سنندج – دهگلان و سنندج – کامیاران به طور موقت از عبور و تردد کشنده ها جلوگیری شده است.

رئیس پلیس راه های استان کردستان یادآور شد: با توجه به اینکه در گردنه ها و ارتفاعات شاهد کولاک برف و مه گرفتگی و کاهش دید افقی هستیم، تردد مقداری با مشکل مواجه شده اما همانطور که اعلام شد تردد برقرار است.

گوهری در پایان سخنان خود گفت: از شهروندان انتظار داریم از سفرهای غیرضروری و بی مورد پرهیز کنند و در صورت لزوم سفر، حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند و در غیر اینصورت همکاران ما از تردد خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ هستند، جلوگیری خواهند کرد.

عملیات برفروبی به خوبی انجام می گیرد

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای استان کردستان نیز در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار مهر، اظهارداشت: علیرغم بارش برف در گردنه ها و ارتفاعات، جاده های مواصلاتی استان باز است و تردد در جریان است.

دانش زندی اظهارداشت: با توجه به اینکه اکیپ های راهداری در محل های مورد نطر آماده هستند، به محض آغاز بارش برف عملیات برف روبی و نمک پاشی جاده ها صورت گرفت و در حال حاضر تردد در محورهای مواصلاتی برقرار است و تنها در گردنه ها تردد با زنجیر چرخ انجام می گیرد.

وی افزود: در تعدادی از محورهای مواصلاتی نیز شاهد کاهش دید افقی هستیم که امیدواریم رانندگان با احتیاط از این مسیرها عبور کرده تا شاهد حادثه ای برای شهروندان نباشیم.