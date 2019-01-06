شهرستان بافت نیاز مبرم به تسهیلات مشاغل خانگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدی پور شنبه شب در جلسه کارگروه و توسعه سرمایه‌گذاری بافت اظهار داشت: هزار و ۴۲۳ نفر طی امسال از شهرستان بافت در سامانه ملی رصد ثبت قطعی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه اشتغال بیش از ۸۰ درصد از این افراد پایدار و مستمر است، افزود: در سامانه کارورزی به‌تناسب جمعیت ۹۳ نفر را مشغول به کارکرده‌ایم.

مهدی پور ادامه داد: اعتبارات تسهیلات روستایی شهرستان بافت ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که تاکنون ۱۲ میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان به‌صورت ۱۰۰ جذب‌شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت‌هایی داشته‌ایم، افزود: تقاضای بسیار زیادی در مشاغل خانگی داریم.

مهدی پور عنوان کرد: با توجه به وجود صنعت گلیم‌بافی، قالی‌بافی و صنایع‌دستی که از دیرباز در شهرستان بافت وجود داشته نیاز بسیار مبرمی به این نوع تسهیلات در شهرستان داریم.

رئیس اداره کار و تعاون بافت تاکید کرد: معدن گهر منگنز که یک سرمایه‌گذاری آماده در شهرستان است و تعطیل شدنش در شهرستان به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.