یونس عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری که در سال ۹۶ با دست اندرکاران راهیان نور دیدار داشتند مبنی بر لزوم ایجاد زمینه برای ایجاد زیارت با معرفت یادمان های راهیان نور، درصدد انجام فضاسازی های لازم و برگزاری برنامه هایی نظیر نمایش رزمی فرهنگی با افلاکیان برآمدیم که تاثیرگذاری مثبتی بر روی حضور اقشار مردم داشته است.

وی از اعزام ۴۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد و افزود: در اسفند و فروردین هم بسیجیان محلات به این مناطق اعزام می‌شوند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه با بیان اینکه پذیرای زوار مناطق عملیاتی غرب نیز هستیم، تصریح کرد: کرمانشاه استانی چهارفصل است و شرایط برای استمرار اردوهای راهیان نور طی سال را دارد.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۶ هزار و ۵۷۵ بسیجی از بسیج محلات، ۱۶ هزار و ۲۱ هزار دانش آموز به اردوهای مناطق عملیاتی غرب استان کرمانشاه اعزام شدند.

عزیزی از اسکان ۱۹۱ هزار و ۶۸۷ نفر زائر مناطق عملیاتی غرب خبر داد و بیان کرد: یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مجموعا از یادمان‌های استان کرمانشاه بازدید داشته اند که بیشترین بازدید مربوط به منطقه عملیاتی مرصاد با ۹۲۳ هزار نفر بوده است.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه از اعزام ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان به مناطق عملیاتی غرب خبر داد و گفت: طول مدت اردوهای برگزار شده دو روز بوده و به منظور آشنایی با رشادت های رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است.