خصوصي سازي نيازمند برنامه و نظارت است و نبايد به عنوان منبع درآمد دولت تلقي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مشاور وزير صنايع و معادن در دومين روز چهارمين همايش ملي كار با بيان اين مطلب بر ادامه روند خصوصي سازي تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر دولت بزرگترين كارفرماست.

مهندس اكبريه تصريح كرد: دولت هنوز با برنامه مطلوب در زمينه خصوصي سازي فاصله دارد و آنچه تاكنون تحت عنوان خصوصي سازي انجام شده كمتر از پانزده هزار ميليارد دلار بوده كه رقم بسيار ناچيزي است.

وي با بيان اينكه متوسط نرخ رشد اقتصادي كشور در سالهاي اخير پنج درصد بوده است گفت: بايد با تلاش جمعي و ايجاد فضاي كسب و كار مناسب همچنين فعاليت روز افزون بنگاههاي اقتصادي اين نرخ در سال هاي آينده به هشت درصد برسد.

مهندس اكبريه تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي كشور را در راستاي دست يابي به نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي عنوان كرد و گفت: اصلاح قانون ماليات ، جلب سرمايه گذاري هاي خارجي و يافتن بازارهاي مناسب صادراتي از اقدامات موثري است كه مي تواند به تحقق ارقام پيش بيني شده در برنامه كمك كند.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر صنعت 30 درصد و خدمات40 درصد اشتغال را به عهده دارد ، اظهار داشت: بخش صنعت حدود 60 درصد از برنامه جلوتر است.

اكبريه افزود: در سال 81 بخش صنعت 192 هزار شغل ايجاد كرد كه حدود 160 درصد از برنامه پيش بيني شده جلوتر بود كه اين ميزان در هشت ماهه سال جاري نيز نسبت به سال قبل، 20 درصد رشد داشته ايم.