به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی ،حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی اظهار کرد: بنده از نزدیک در جریان زحمات تولیت آستان قدس رضوی نبودم، اما آنچه از دور یا هنگام تشرف به محضر حضرت مشاهده کردیم، زمینه خدمات بهتر برای زائران حضرت ثامن‌الحجج(ع) بوده است.

وی با تأکید بر آماده‌سازی شرایط حضور زائران زیارت اولی به مضجع منور امام هشتم(ع)، تصریح کرد: در جای جای کشورمان افرادی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی افتخار تشرف به این بارگاه ملکوتی را ندارند و باید این فرصت برای تشرف همه آنها فراهم شود.

امام جمعه موقت تهران افزود: اسکان و تغذیه از جمله خدمات مطلوبی است که تاکنون به زائران محروم این امام همام از سوی آستان قدس رضوی ارائه شده است.

ابوترابی به دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی بر خدمات به محرومان اشاره و بیان کرد: اقدامات ارزشمند آستان قدس رضوی برای ارائه خدمات بهتر به زائران محروم و زیارت اولی گام ارزشمندی است که تاکنون به لطف خداوندمتعال و همت تولیت آستان قدس رضوی برداشته شده است.

وی ادامه داد: امیدوارم که در این مسیر از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها استفاده شود تا با هزینه هر چه کمتر امکان خدمات مطلوب و بیشتر برای زائران حضرت رضا(ع) فراهم شود.

امام جمعه موقت تهران در پایان اقدام آستان قدس رضوی را برای راه‌اندازی بانکداری اسلامی ارزشمند بیان کرد و افزود: اگر قدم‌های اصولی روی مبانی صحیح در این حوزه‌ها برداشته شود، کاری مهم و ضروری است.