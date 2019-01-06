اولین کاپوتاژ دریایی کشور/حمل ۲۰هزارتن گندم از بندرامام به چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از آغاز کاپوتاژ دریایی کالاهای اساسی میان بنادر جنوبی کشور خبر داد.

بر اساس آنچه معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، اخیرا اولین محموله ۲۰ هزار تنی گندم از بندر امام خمینی (ره) با شناورهای داخلی به بندر چابهار منتقل شده است.

به گفته راستاد، پیش بینی سازمان بنادر و دریانوردی، جابه جایی سالانه یک میلیون تن انواع کالا خصوصا کالاهای اساسی میان بنادر جنوبی کشور از طریق شناورهای کوچک تر و ناوگان داخلی و ۲۰۰ هزار تن میان بنادر شمالی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرده، از هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت های بازرگانی دولتی، کشتیرانی و پخش فرآورده های نفتی برای ادامه روند کاپوتاژ کالا میان بنادر داخلی کشور و با استفاده از ناوگان ایرانی خبر داده است.

راستاد همچنین معتقد است: منافع کاپوتاژ دریایی کالاهای اساسی میان بنادر داخلی سبب کاهش قابل توجه هزینه های حمل و نقل، مصرف سوخت، تصادفات جاده ای، مشکلات زیست محیطی و ترافیک جاده ای خواهد شد.

گفتنی است مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی پیش از این نیز در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و امضای قرارداد سرمایه گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر کشور در هتل هما، در اظهاراتی از اجرای کاپوتاژ دریایی با استفاده از ناوگان داخلی دفاع کرده و آن را اقدامی در جهت اشتغالزایی شناورهای کوچک تر دانسته بود.

با این حال وی مانع پیش روی اجرای این روش به جای حمل جاده ای غلات از بندر امام خمینی (ره) به سایر استان های جنوبی کشور را هزینه سوخت برای شناورها دانسته بود.