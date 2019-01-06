بهره گیری از توانمندی های روستایی برای ایجاد اشتغال ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های روستایی برای ایجاد اشتغال در این استان ضروری است، اظهار داشت: ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف اولویت دار در استان چهارمحال و بختیاری است.

جذب تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در این استان ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ظرفیت های بسیاری زیادی در روستاهای استان از جمله ظرفیت های گردشگری، ظرفیت های تاریخی، صنایع دستی و... وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر ایجاد اشتغال در این استان بهره گرفت.

وی تاکید کرد:جذب تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در این استان ضروری است و باید تلاش کرد که این اعتبارات جذب شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با اجرای کامل طرح اشتغال روستایی و عشایری در این استان اشتغال قابل توجهی ایجاد می شود و مهاجرت از روستا به شهرها کاهش می یابد.

وی بیان کرد: جذب سرمایه گذاران در این استان با جدیت در حال دنبال است.

جذب سرمایه گذاران در چهارمحال وبختیاری با جدیت در استان در حال دنبال است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید از ظرفیت های سرمایه گذاران برای توسعه و ایجاد اشتغال بهره گیری کرد.

وی ادامه داد: با تلاش های انجام شده نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حل مشکل بیکاری در این استان موجب کاهش آسیب های اجتماعی و بسیاری از مشکلات در بخش جوانان می شود.