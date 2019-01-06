بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می تواند بخشی از مشکلات را حل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور امروز ( ۱۶ دی ماه) با حضور کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و ایروان مسعودی اصل قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس در محل این مرکز برگزار شد.
جلالی در این نشست با اشاره به روند بودجه نویسی در کشور این امر را ناصواب دانست و گفت: بارها و از تریبونهای مختلف اعلام کردهایم که روند فعلی بودجه ریزی در کشور اشتباه است و باید مورد آسیبشناسی و رفع نواقص و تصحیح روند کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بودجهریزی بر مبنای عملکرد میتواند بخش عمدهای از مشکلات بودجهای کشور را مرتفع کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است راهکار اصلی مقابله با تحریمهاست که باید در بودجهریزی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در طی هر سال بودجهای، اقدامی در جهت تحقق بودجهای مقاوم در برابر تحریمها و تهدیدهاست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هزینههای جاری و دستمزدها را بیشترین سهم از بودجه ۹۸ به مانند سالهای قبل دانست و خاطرنشان کرد: چابکسازی دستگاهها و سازمانها یکی از اقداماتی است که باعث خواهد شد تا بودجه بیشتری برای بخشهای عمرانی اختصاص پیدا کند.
شایان ذکر است در این نشست که معاونان و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند نقاط قوت و ضعف کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و نظرات و دیدگاههای مختلف در این حوزه ارائه شد.
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