۱۰۳ وقف جدید در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است

حجت‌الاسلام اسماعیل مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۳ مورد وقف داشته‌ایم که نیت برخی از این وقف‌ها جدید بوده است.

معاون فرهنگی اوقاف خراسان جنوبی بیان کرد: به‌عنوان مثال در شهرستان سرایان یک زمین مزروعی دو هزار مترمربعی وقف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شده است.

مختاری با اشاره به اینکه موقوفات قرآنی جدیدی نیز در سال جاری داشته‌ایم، ادامه داد: در شهرستان خضری و شهرستان سرایان موقوفات قرآنی بسیار خوبی صورت گرفته که گام مهمی در راستای آشنایی مردم با آیات وحی است.

وی افزود: احیاء و مرمت بقاع متبرکه، وقف انتفاعی برای توسعه مسجد و وقف برای دارو و درمان نیز از دیگر نیت‌های خیرین نیک‌اندیش در سال جاری در خراسان جنوبی بوده است.

معاون فرهنگی اوقاف خراسان جنوبی با اشاره به دیرینه بودن نیت وقف بر دارو و درمان اشخاص نیازمند، یادآور شد: از زمان مرحوم آیت‌الله هادوی وقف‌هایی با این نیت داشته‌ایم که نمونه آن موقوفه شوکت الملک(موقوفه امیرمحمد و امیر اسماعیل) در شوکت‌آباد است.

مختاری اظهار کرد: توصیه همیشگی ما به خیران نیک‌اندیش به‌روز بودن وقف‌ها و مرتبط بودن آن با نیازهای روز جامعه است که این مهم با انجام مشاوره‌های قبل از وقف صورت می‌گیرد.